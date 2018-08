Fagron zet versnelling in

Fagron, specialist in apothekersbereidingen, zette in het voorbije halfjaar indrukwekkende groeicijfers neer in de VS en Brazilië. De winstgroei blijft door investeringen en aanwervingen evenwel achter.

De omzet van Fagron steeg tijdens de eerste zes maanden van dit jaar tot 230,9 miljoen euro, 5 procent meer dan vorig jaar. Om een duidelijker beeld te geven van de operationele toestand, filtert Fagron de impact van overnames en van wisselkoersschommelingen - de dollar en real drukten de omzet met 14 miljoen euro - weg. Dan komt de groei uit op een stevige 8,5 procent waarbij het tweede kwartaal zelfs een groei van 10 procent optekende.

Fagron zet daarmee een duidelijke versnelling in. 'Ik ben van Barcelona en ben blij te zien dat Fagron het veel beter heeft gedaan dan het Spaanse team tijdens het WK in Rusland', zei Rafael Padilla, de nieuwe CEO, verwijzend naar de vroege uitschakeling van Spanje.

Ik ben van Barcelona en ben blij te zien dat Fagron het veel beter heeft gedaan dan het Spaanse team tijdens het WK in Rusland. Rafael Padilla CEO Fagron

Fagron zit na een moeilijke periode opnieuw op het rechte pad en groeit in alle regio's. Zelfs in de VS, waar een instorting van de markt drie jaar geleden in combinatie met te gulzige overnames het bedrijf op de rand van het faillissement bracht.

Intussen is Fagron opnieuw meer dan 1 miljard euro waard, keert Fagron een dividend uit, groeit de omzet als tevoren en waagt het management zich opnieuw aan overnames. De voorbije lente nam Fagron het Amerikaanse Humco over voor 47,5 miljoen dollar en analisten van Kepler Cheuvreux schatten dat het bedrijf nog zowat een kwart miljard voorhanden heeft om bijkomende deals te sluiten.

Groeispurt in Wichita

'We zijn vooral onder de indruk van de groeispurt in de VS en Zuid-Amerika', is de reactie van beurshuis Degroof Petercam op het halfjaarrapport. In de VS begint de nieuwe productiefaciliteit voor steriele bereidingen - denk aan voorgevulde injectiespuiten voor ziekenhuizen - stilaan op gang te komen met een omzetgroei van 76 procent. Het bedrijf heeft voor die ene faciliteit binnen 3 à 5 jaar een omzet van 100 miljoen euro voor ogen.

In Zuid-Amerika, waar Fagron in Brazilië via enkele doelgerichte overnames de nummer één is, bedroeg de organische omzetgroei bij constante wisselkoersen 13,3 procent. 'Indrukwekkend', klinkt het bij analisten. De komende jaren moeten pas gelanceerde innovaties, zoals eigen middeltjes tegen slapeloosheid, haaruitval en veroudering de groei nog verder aanzwengelen.

Maar de sterke groei heeft ook een schaduwzijde. Fagron investeert namelijk volop in onderzoek en in de expansie in Wichita. 'We hebben gekozen om snel te gaan in Wichita en hebben er 43 extra werknemers aangeworven', aldus Padilla. Dat alles liet sporen na in de winstcijfers. De recurrente brutobedrijfswinst steeg met amper 1 procent tot 48,7 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen was er 6,9 procent groei, aanzienlijk minder dan de omzetgroei.

Schikking