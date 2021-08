Fagron ziet geen winstgroei in 2021

De specialist in apothekersbereidingen zag het voorbije halfjaar zijn omzet afbrokkelen, wat de winstmarge onder druk zet.

Analisten hadden zich na een teleurstellende update over het eerste kwartaal schrap gezet voor een mak halfjaarrapport van Fagron , de leverancier van farmaceutische grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen.

Die voorzichtigheid bleek terecht, leert het halfjaarrapport. Het voorbije halfjaar brokkelde de omzet af tot 276,6 miljoen euro, een daling van 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij kwam de winstmarge onder druk: de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) ging 11 procent lager naar 56 miljoen euro, de marge ging van 22,6 naar 20,2 procent. Netto zakte de winst 15 procent naar 26,9 miljoen euro of 0,37 euro per aandeel.

In de zone EMEA - Europa dus - zag Fagron zijn omzet dalen met 6 procent tot 129 miljoen euro. Tegen het einde van het tweede kwartaal was er weliswaar een herstel in de planbare zorg, zoals het aantal doktersvoorschriften in Nederland. Maar waar de divisie 'Brands en Essentials' - denk aan alcoholgels en vitamines - vorig jaar nog profiteerde van de toegenomen vraag naar Covid-19-gerelateerde producten was daar dit jaar geen sprake meer van.

Europa, en dan vooral de Benelux, weegt traditioneel zwaar door bij Fagron. In 2020 tekende de regio nog voor een kleine helft van de omzet en een ruime helft van de bedrijfswinst van de groep.

In Noord-Amerika steeg de omzet in de eerste zes maanden van het jaar met 3 procent, tot 82,2 miljoen euro. In de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita zal vroeger dan gepland in twee shifts gewerkt worden, waarvoor 60 nieuwe medewerkers zijn aangetrokken.

In Zuid-Amerika vertaalden de versoepelingen van de coronamaatregelen zich in een toename van het aantal doktersbezoeken en een omzetgroei van 7 procent, tot 65,4 miljoen euro.

Geen winstgroei in 2021

Voor het hele jaar 2021 rekent CEO Rafael Padilla op een ebitda tussen 118 en 124 miljoen euro. Met andere woorden: in het beste geval een evenaring van de 124 miljoen euro over het boekjaar 2020. Volgens informatieleverancier Bloomberg gingen analisten tot nog toe gemiddeld uit van 129 miljoen ebitda over 2021.

In de marge van de halfjaarresultaten kondigt Fagron ook een belangrijke wijziging aan in de organisatie. Zo zal huidig topman Padilla niet langer moeten bijklussen als Europse 'area leader', waar oud-werknemers van Fagron intussen voor pittige concurrentie zorgen.