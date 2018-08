Fagron ziet omzet sneller groeien, maar boekt minder winst

De omzet van Fagron, een Belgisch-Nederlands bedrijf gespecialiseerd in medische toepassingen, groeit sneller dan verwacht.

De specialist in apothekersbereidingen Fagron boekte in de eerste jaarhelft van 2018 een omzet van 230,9 miljoen euro. Na het wegfilteren van de impact van de wisselkoersen is dat een omzetstijging van 8,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.