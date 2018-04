Fagron ziet omzetgroei versnellen

In de VS versnelde de organische omzetgroei tot 15 procent dankzij de bouw van een nieuwe fabriek in Wichita. Bovendien toonde de Amerikaanse apothekersmarkt voor het eerst in drie jaar tijd herstel.

De specialist in apothekersbereidingen Fagron boekte in het eerste kwartaal 109 miljoen euro omzet, een nuloperatie tegenover twaalf maanden geleden. Maar Fagron is in betere doen dan dat laat vermoeden. De verzwakking van de dollar en de Braziliaanse real namen namelijk een hap van ruim 7 miljoen euro uit de omzet, en ook de verkoop van een Frans dochterbedrijf liet zijn sporen na.

De organische omzetgroei bij constante wisselkoersen - een goede graadmeter voor Fagron - bedroeg 6,8 procent en overtrof daarmee ruimschoots de analistenverwachtingen. Degroof Petercam rekende op iets meer dan 5 procent. De groei was in de loop van 2017 al versneld, van 1,2 procent in de eerste naar 4 procent in de tweede jaarhelft.

Fagron doet daar nu nog een schepje bij, opnieuw een teken dat Fagron de moeilijke jaren achter zich heeft gelaten. Fagron raakte in 2016 zwaar in de problemen als gevolg van te agressieve overnames, een hoge schuldenlast en een plotse wijziging in de terugbetalingsregels in de VS waardoor de omzet er in plots in elkaar klapte. Na een reddingsoperatie en een kapitaalinjectie van meer dan 200 miljoen euro is het bedrijf opnieuw aan de beterhand. Het keert dit jaar zelfs opnieuw een dividend uit, en de 47,5 miljoen dollar die het onlangs neertelde voor een sectorgenoot in de VS bewijst dat het management de buy-and-build strategie van Fagron opnieuw leven in heeft geblazen.

Amerikaanse motor

Opmerkelijk is dat de Amerikaanse markt, die Fagron bijna de das omdeed, nu dé groeimotor van het bedrijf is geworden. In Noord-Amerika was er een organische groei van 15 procent, dankzij de vorig jaar opgestarte megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita. Die fabriek heeft nu ook een licentie op zak om producten te leveren in Californië, de belangrijkste staat voor de verkoop van steriele bereidingen - zoals voorgevulde injectiespuiten en morfinecassettes - aan ziekenhuizen. 50 staten zijn intussen binnen, met enkel Indiana en South Dakota als blinde vlekken. De site in Wichita zou binnen een vijftal jaren voor 100 miljoen dollar extra omzet moeten zorgen.

Groei, na 12 krimpende kwartalen

De steriele bereidingen tekenden in de VS een omzetgroei van 20 procent op, maar ook de klassieke business - de verkoop van grondstoffen en bereidingen aan apothekers - groeide na twaalf krimpende kwartalen opnieuw. De 1,1 procent groei is op zich niet veel maar symbolisch van grote waarde.

In Europa en Zuid-Amerika - waar het bedrijf marktleider is in Brazilië - presteerde Fagron uitstekend. Belangrijk is ook nog dat de bevoorradingsproblemen die het voorbije halfjaar een domper zetten op de groei in Europa volgens CEO Rafael Padilla nu 'structureel opgelost' zijn. Meer uitleg volgt zonder twijfel op de conference call straks om half tien.