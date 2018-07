‘Fagron zit op oorlogskas van kwart miljard'

Een rapport van het beurshuis Kepler Cheuvreux pept het farma-aandeel Fagron stevig op. Volgens de broker zit de geneesmiddelenfabrikant op een oorlogskas van 250 miljoen euro.

Amper een dag nadat Kepler Cheuvreux het aandeel van Mithra omhoog schreef, is het vandaag de beurt aan Fagron . De specialist in ‘magistrale bereidingen’ voor apothekers komt nochtans van ver. Enkele jaren geleden zat het aandeel in de put als gevolg van een overmatige schuldenlast, die was opgebouwd via een reeks overnames. De referentieaandeelhouders Marc Coucke en Waterland moesten in 2015 bijspringen met een kapitaalinjectie.

Sindsdien gaat het met Fagron weer de goede kant uit. In de voorbije 12 maanden werd het aandeel de helft duurder, ook al prijkt er over een periode van drie jaar nog een negatief rendement van 61 procent naast het aandeel.

Volgens analist Matthias Maenhaut is het stijgingspotentieel nog niet opgebruikt. Hij verwacht dat er nog meer aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd, zowel door organische groei als door overnames in een ‘gefragmenteerde markt voor farmaceutische bereidingen.’ Maenhaut schuift een koersdoel van 17 euro naar voren, 13 procent boven de slotkoers van woensdag. Zowat de helft van dat potentieel wordt al meteen verzilverd: rond de middag noteerde Fagron 7,2 procent hoger op 16,13 euro.

Amerikaanse groei

Maenhaut ziet verschillende redenen om een hogere koers te rechtvaardigen.

In de VS (Kansas) heeft de dochter, die producten steriliseert voor de ziekenhuissector, enkele belangrijke vergunningen op zak. En dat op het moment dat zijn belangrijkste concurrent, PharMEDium, tijdelijk zijn belangrijkste vestiging moet sluiten. ‘Dit is een kans voor Fagron om zijn marktaandeel uit te breiden’, zegt de analist. Hij deelt de verwachting van de directie dat de omzet uit deze activiteit over twee tot vier jaar naar 100 miljoen dollar kan groeien. Ter vergelijking: heel Fagron haalde vorig jaar een omzet van 437 miljoen euro.

Een tweede positieve factor is de overname van het Amerikaanse Humco in april voor 47,5 miljoen dollar, waarmee Fagron zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten versterkt en kostensynergieën kan realiseren. Humco verkoopt eigen middelen en merkproducten via 45.000 apotheken. ‘We zien de integratie van Humco als de drijvende kracht om de winstmarge in de VS op het gemiddelde van de groep te brengen’, schrijft Maenhaut.