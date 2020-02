Faillissement Asit Biotech tot 11 juni van de baan

De aanvraag voor een gerechtelijk akkoord is goedgekeurd waardoor het Belgische biotechbedrijf nog vier maanden beschermd is tegen schuldeisers.

Asit Biotech vroeg in december een gerechtelijk akkoord aan. Het bedrijf zette die verregaande stap om zich te beschermen tegen schuldeisers. De rechtbank van koophandel in Luik heeft die aanvraag gisteren goedgekeurd. Daardoor is een faillissement tijdelijk - tot 11 juni - van de baan.

Asit Biotech heeft nu enkele maanden om met een plan op de proppen te komen en aan te tonen dat het bedrijf alsnog een toekomst heeft en levensvatbaar is. Dat plan moet ten laatste in de eerste week van mei op tafel liggen, waarna het op zijn merites zal beoordeeld worden. Als dat oordeel positief is, kan Asit weer verder. Zoniet is het bedrijf ten dode opgeschreven.

Drama

Het biotechbedrijf tekende de voorbije jaren voor een van de grootste drama's op de Brusselse beurs. Sinds de opstart hebben investeerders al 90 miljoen euro in het bedrijf gestoken. Een aanzienlijk deel daarvan was overheidsgeld via investeringsfondsen als de federale FPIM, het Waalse SRIW, het Brusselse SRIB en Luikse Meusinvest.

Het aandeel decimeerde in enkele jaren tijd van 8 euro tot 0,25 euro. De beurswaarde verschrompelde tot amper 5 miljoen euro.

Allergie

Asit trok in 2016 naar de beurs met de belofte vaccins te ontwikkelen tegen allerhande allergieën. Maar ondanks alle inspanningen en miljoenen euro investeringen leverde het onderzoek tot op heden weinig tot niets op. Eerst belandde het onderzoek naar een vaccin tegen huisstofmijt in de vuilbak. De genadeslag kwam er eind vorig jaar toen bleek dat de technologie van Asit ook niet echt werkte bij patiënten met graspollenallergie.

Bovendien zit Asit krap bij kas en heeft het nog amper 3,75 miljoen euro op de bank staan waardoor dringend actie nodig was en is. Het management kondigde al aan de uitgaven tot een minimum te beperken, de omvang van de organisatie 'fors' te verminderen en de focus te verleggen naar medicijnen om voedselallergie - waaronder pindanoten - te bestrijden.