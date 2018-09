Fake news bereikt de beurs

Het was even lachen op de Brusselse beurs deze week, met berichten die ofwel totaal te gek waren of op complete misverstanden berustten. Al was het wellicht zuur lachen voor diegenen die zich op het ‘fake news’ baseerden en er ook naar handelden.

Neem nu Agfa-Gevaert (+4,8%, 3,94 euro). Het Spaanse bedrijfje Kanteron Systems, dat software maakt voor het delen en managen van medische beelden, had maandag op zijn blog gepost dat het een bod plande op ‘een miljardenbedrijf’. De stichter Jorge Cortell bracht de boodschap onder het motto ‘Een balans proberen te vinden tussen werk en familie: een bod lanceren op een bedrijf met 3 miljard omzet terwijl we cruisen aan de Côte d’Azur’. Zijn vrouw was even later iets preciezer. Ze tweette: ‘De onderneming van mijn man probeert een buy-out van AgfaHealthcare, een ‘ginormous’ bedrijf. Stel je voor: David die de krachten bundelt met Goliath. Trots op Jorge.’

Die Jorge is niet onbesproken, leert wat surfen bij de betrouwbare Spaanse pers. De telg uit een rijke familie staat bekend als een linke activist die vooral van leer trekt tegen intellectuele eigendomsrechten. Als alternatief voor het copyright lanceerde hij ‘copyleft’. Op de universiteit van Valencia werd hij als prof buiten gesmeten. Maar inventief is hij wel. Het magazine Mirror Review riep de computerwetenschapper uit tot een van de 30 creatiefste CEO’s. Misschien heeft hij zijn inspiratie gezocht bij de eveneens excentrieke Elon Musk, die enkele weken geleden tweette dat hij zijn autobedrijf Tesla van de beurs wou halen. Dat bleek snel nadien ook fake news. Maar omdat Kanteron Systems niet genoteerd is, moest Cortell een ander slachtoffer zoeken.

Schermvullende weergave ©Photo News

Bij Agfa viel dinsdag een wat warrige brief van Kanteron in de bus. Met de vraag of de Spanjaarden de boeken niet mochten inkijken met de intentie tot een overnamebod, zonder een prijs te noemen. De wenkbrauwen in Mortsel zullen wel zeer hoog zijn opgetrokken. Want hoe zou een bedrijfje met amper 30 werknemers een mastodont van 670 miljoen euro beurswaarde en 12.000 personeelsleden kunnen opslokken?

Hoe zou een bedrijfje met 30 werknemers een mastodont van 670 miljoen euro beurswaarde kunnen opslokken?

Intussen hadden meerdere Kanteron-medewerkers het nieuws gepost, en werd het opgepikt door lokale media. Donderdag even na de opening schoot de koers van Agfa een tiende hoger. Veel beleggers drukken immers vaak op de koopknop zonder de details uit te spitten. In samenspraak met de beurswaakhond FSMA publiceerde Agfa een persbericht rond 10 uur: de toenaderingspoging is afgewezen! Waarom Agfa dat bericht niet voor de opening van de beurs publiceerde of waarom de handel niet geschorst werd, is een raadsel. Of iemand aan de hele vaudeville geld verdiend heeft, weten we niet. De beurswaakhonden mogen lieden als Jorge Cortell wel met de harde lat stevig op de vingers tikken.

Bij Agfa zit de verzelfstandiging van de divisie IT Healthcare intussen op schema. In die tak zitten de informatiesystemen en digitale scans voor de medische sector en hij is de parel aan de kroon van de groep. De Healthcare-tak was ook de reden waarom de Duitse Compugroup in 2016 interesse had in Agfa. Tegen eind dit jaar moet de afdeling in een aparte juridische entiteit zijn ondergebracht. Dat maakt een verkoop of beursgang makkelijker. De nieuwe structuur kan zorgen voor een betere zichtbaarheid, en kan misschien leiden tot een hogere waardering van Agfa.

Ook bij Mithra (-3,5%, 32,65 euro) werden beleggers op het verkeerde been gezet. Maandag kelderde de koers tijdens de ochtend 16 procent. In een interview met de krant L’Echo had CEO François Fornieri gezegd dat hij met de opbrengst van de verkoop van de generische afdeling aan Marc Coucke het middel Donesta tegen opvliegers in de menopauze zelf zou ontwikkelen. Zonder partner dus. Meteen klonken de alarmbellen in de marktenzalen. Want alles zelf doen, kost veel geld. Bovendien vreesden beleggers dat Mithra ook de commercialisatie zelf wou doen, wat voor een klein Belgisch bedrijf zo goed als onbegonnen werk is.

Schermvullende weergave François Fornieri, CEO van Mithra ©Photo News

Mithra nuanceerde nadien dat Fornieri’s woorden misbegrepen zijn. Het farmabedrijf zal voor de verkoop wel in zee gaan met een of meerdere partners. Voor de dure laatste testfases van Donesta bekijkt Mithra nog verschillende pistes. Tegen het eind van de dag was het verlies teruggedrongen tot 4 procent. Het bewijst wel dat Mithra nog werk aan de winkel heeft om duidelijk te communiceren.

Ook Fornieri heeft wel wat excentrieke en dandy trekjes. Voor het interview liet hij zich niet fotograferen in zijn kantoor, maar in zijn oldtimer: een Ferrari Dino met nummerplaat FFO, naar zijn eigen naam. Bij zijn geboorte heette hij trouwens Francesco. Hij veranderde zijn naam al vlug naar François omdat hij dacht dat dat beter zou zijn voor zijn carrière. Hij besefte ook dat goede scholen belangrijk zijn. Na lang zagen bij zijn ouders, mocht hij naar dezelfde school als Alexandre Vandamme. Hij was met de AB InBev-miljardair bevriend geraakt omdat hij als kleinzoon van de gouvernante vaak in de tuin van hun kasteel in Chaudfontaine kwam werken.

Eigenzinnige, hardwerkende mensen heb je nodig in een land. Dankzij Fornieri en de Waalse prof Jean-Michel Froidart kan België binnenkort weer een potentiële wereldwijde blockbuster lanceren. Want Estelle zit in de allerlaatste fase voor de lancering. Voor die anticonceptiepil - die dankzij een natuurlijk hormoon beter werkt en minder bijwerkingen vertoont dan dé huidige pil - sloot Mithra deze week een verdeelakkoord met Gedeon Richter voor de Europese en Russische markt. Mithra krijgt meteen 35 miljoen euro, nog eens 20 miljoen bij de goedkeuring in het eerste land, en royalties op de verkoop. Voor KBC Securities was dat voldoende reden om de rating te verhogen naar een koopadvies, al hadden sommige beleggers wel op een grotere naam als partner gehoopt.

Schermvullende weergave ©Felix Kalkman

Gouden week voor biotech

Het was trouwens een gouden week voor de biotech. Galapagos (+23,6%, 102,15 euro) pakte uit met de grootschalige testresultaten van filgotinib. Dat werkt even goed of zelfs beter dan de huidige reumamedicijnen, maar dan als pil in plaats van een injectie. Analisten schatten de jaaromzet op 2,5 miljard euro. De tests geven hoop dat filgotinib ook doeltreffend is tegen een reeks andere ontstekingsziekten, zoals psoriasis of de ziekte van Crohn.