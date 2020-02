Familie Colruyt en AvH investeren in medicijnen met darmbacteriën

De start-up MRM Health – een uitloper van de Gentse ‘kakmachine’ - haalt 14 miljoen euro op, bij onder meer de familie Colruyt, Ackermans & van Haaren en multinational Dupont.

Bacteriën isoleren uit stoelgang, er een cocktail van maken, in een capsule steken en daarmee ontstekingsziektes aan gewrichten en darmen genezen. Om dat te realiseren krijgt MRM Health een startkapitaal van 14 miljoen euro mee.

De belangrijkste geldschieters zijn Ackermans & van Haaren, het Amerikaanse chemie- en voedingsbedrijf DuPont en MRM Technologies dat deels in handen is van Korys (familie Colruyt). Ook het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en Qbic doen mee.

Kakmachine

Aan het hoofd van de start-up komt Sam Possemiers die zich al 15 jaar in darmbacteriën verdiept. Hij startte destijds Prodigest, een spin off van de Gentse universiteit, en bouwde een installatie om het menselijk spijsverteringstelsel na te bootsen. Een aaneenschakeling van buisjes, pompen en bokalen met daarin geurende sappen en alle bacteriën die je in je darmen aantreft.

Het systeem staat in Gent bekend als ‘de kakmachine’. Voedings- en farmabedrijven gebruiken die om claims zoals ‘goed voor de darmtransit’ te testen, of om te kijken wat er precies met een medicijn gebeurt na inname.

De opgedane kennis opende binnen Prodigest andere, veelbelovende pistes. ‘Vijf jaar geleden zijn we beginnen kijken om darmbacteriën te kweken en die in te zetten als medicijn’, zegt Possemiers. Dat project wordt ondergebracht in MRM Health. ‘Het idee heeft kunnen rijpen. We zijn klaar om snel vooruit te gaan.’

MRM Health haakt in op een snel groeiende domein in de geneeskunde: microbioomonderzoek. Daarbij worden verbanden gezocht én gevonden tussen darmflora - de mix van darmbacteriën – en ziektes. België is met het Leuvense onderzoekslabo van Jeroen Raes (VIB) pionier in dit vakgebied. Raes legde met dna-analyses van stoelgangstalen en algoritmes de samenstelling van normale en afwijkende darmflora bloot.

Bacteriële cocktails

De nieuwe start-up krijgt toegang tot die tools om bij patiënten interessante bacteriën te identificeren, en die in een cocktail met 5 à 10 soorten te bundelen. Maar het unieke aan MRM Health is zijn technologieplatform om die cocktails te maken. ‘Dat is niet evident’, zegt Possemiers die met Dupont Nutrition & Biosciences – producent van bacteriën voor probiotica – een goede partner heeft.

Je moet eerst in stoelgang een specifieke bacterie tussen miljoenen anderen vinden en isoleren. Die vervolgens kweken is ook zeer moeilijk. Sam Possemiers CEO MRM Health

‘Je moet eerst in stoelgang een specifieke bacterie tussen miljoenen anderen vinden en isoleren. Die vervolgens kweken is ook zeer moeilijk. In ons lichaam zijn bacteriën omringd door anderen die hen bijvoorbeeld van voeding voorzien. Die omgeving moet je nabootsen. Dat kunnen wij’, legt Possemiers uit. De bacteriën worden vervolgens gevriesdroogd - van alle water onttrokken - en als een poeder in een capsule gestoken. De bacteriën gaan daarbij niet dood maar worden enkel inactief, tot het moment dat ze in de darmen terug met water in contact komen. 'Je moet daarbij alles optimaliseren zodat de bacteriën terug perfect actief worden, hun plaats innemen in de dikke darm en er hun werk doen.'

Auto-immuunziektes

MRM Health legt zich in eerste instantie toe op cocktails voor patiënten met ulcerative colitis, een ontstekingsziekte aan de darmen. De eerste patiëntentesten zullen vermoedelijk nog dit jaar starten. ‘Dat is een belangrijke stap, maar het zal nog zeker vijf jaar duren eer een product op de markt komt.’ De start-up lijkt dus van plan de strijd aan te gaan met reuzen als AbbVie en Pfizer en miljardenmedicijnen zoals Humira. ‘Het zal niet of-of zijn, maar en-en’, klinkt het. Ook zoekt het bedrijf naar een oplossing voor de ziekte van Crohn en spondyloartritis (een vorm van gewrichtsonstekingen).

70 procent van alle immuuncellen zitten in en rond de darmwand. Een verstoring van de darmflora zal een impact hebben op het immuunsysteem, en dat zal je ook elders in het lichaam voelen. Sam Possemiers CEO MRM Health

Het gaat telkens om auto-immuunziektes, waarbij het immuunsysteem in overdrive gaat en schade aanricht. Dat net daar potentieel ligt voor bacteriële medicijnen is niet onlogisch. Possemiers: ’70 procent van alle immuuncellen zitten in en rond de darmwand, de zone waar door voeding de meeste lichaamsvreemde stoffen aanwezig zijn. Een verstoring van de darmflora zal een impact hebben op het immuunsysteem, en dat zal je ook elders in het lichaam voelen.’

Depressie en autisme

De wetenschappelijke bewijzen in het vakgebied stapelen zich op. Ook een deel van de verklaring voor diabetes, obesitas, multiple sclerose, en zelfs autisme en depressie zou in uw darmen te vinden zijn. Er zijn bijvoorbeeld bacteriegroepen die (voorlopers van) dopamine en serotonine aanmaken en zo de gemoedstoestand regelen. Bij depressiepatiënten komen die minder voor.