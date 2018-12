Familie Colruyt stapt in Leuvens biotechbedrijf

Remynd werd in 2002 opgericht als een spin-off van de KU Leuven. Het biotechbedrijf legt zich toe op eiwitmisvormingsziekten zoals alzheimer, parkinson, diabetes en weesziekten zoals Huntington en ALS. Het probeert de ziekten bij de oorzaak aan te pakken in plaats van de symptomen te bestrijden. Dat doet het door de toxiciteit die ontstaat door de eiwitmisvorming tegen te gaan waardoor de eiwitten weer functioneel kunnen worden.

De onderneming kwam een jaar geleden uitgebreid in het nieuws door een grote investering van de Deense wereldleider in diabetesbehandelingen Novo Nordisk. Die kan de Leuvense onderneming tot 350 miljoen euro opleveren, werd toen gezegd.

BNP Paribas Fortis

De inbreng van Korys, dat ook al in andere biotechbedrijven zoals Biocartis investeerde, is goed voor een zitje in de raad van bestuur. Dat wordt ingenomen door Christoph Waer. PMV had met Chris De Jonghe al een bestuurder. Dat komt omdat PMV reeds een van de partijen was die betrokken waren bij een converteerbare lening. Nu stopt het ook rechtstreeks geld toe.

Testen

De verse middelen dienen vooral om het alzheimerprogramma van Remynd voort te zetten en over te gaan tot klinische testen. De Witte hoopt daar eind volgend jaar of begin 2020 mee te kunnen beginnen. Het gaat zowel om testen op gezonde proefpersonen als op patiënten.

Remynd meldt overigens ook dat de samenwerking met Novo Nordisk zo goed loopt dat het concern besloot het diabetesprogramma nu al in huis te nemen. 'Dat is een jaar vroeger dan gepland, wat niet wil zeggen dat we een jaar voorsprong hebben in het onderzoek', aldus De Witte. 'Het is wel mooi nieuws. We blijven overigens betrokken bij het onderzoek.'