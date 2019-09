Familie Colruyt stapt in bedrijf Belgische kankerbestrijder

Peter Van Vlasselaer is de minst bekende, maar wellicht de meest succesvolle Vlaamse biotech-CEO in het buitenland.

De holding Korys investeert in een kapitaalverhoging van 62 miljoen dollar bij Amphivena. Dat is de nieuwste onderneming van de Vlaming Peter Van Vlasselaer, die in de VS al aan het hoofd stond van tal van biotechbedrijven.

Peter Van Vlasselaer is de minst bekende, maar wellicht de meest succesvolle Vlaamse biotech-CEO in het buitenland. Begin vorig jaar bracht hij zijn bedrijf ARMO BioSciences naar Nasdaq tegen 17 dollar per aandeel. Amper vier maanden later nam de farmareus Eli Lilly het over tegen 50 dollar per aandeel. Met dat bod van 1,6 miljard dollar in contanten was ARMO vorig jaar een van de meest geslaagde biotechbeursintroducties in de VS.

De betrokkenheid van Peter Van Vlasselaer is een van de redenen waarom we in Amphi-vena investeren. Christoph Waer biotechspecialist Korys

Sindsdien is de serieondernemer vooral als bestuurder actief in de biotechsector. Bij Amphivena Therapeutics uit San Francisco werd hij begin dit jaar uitvoerend voorzitter.

Dat hij nu zijn schouders mee onder het Californische bedrijf zet, is niet toevallig. ARMO was actief in het bestrijden van kanker door immuuntherapie, het stimuleren van het immuunsysteem om zelf kankercellen te bestrijden. Ook Amphivena is actief in de bestrijding van kanker en leukemie in het bijzonder.

Gesloten

‘Op dat domein zijn wel meer bedrijven actief, maar de technologie van Amphivena is bijzonder omdat ze alleen de kankercellen selecteert waardoor ze langer toegediend kan worden’, zegt Christoph Waer van Korys, de holding van de familie Colruyt.

Het bedrijf, dat erg gesloten is en amper communiceert, bevindt zich nog in een vroege ontwikkelingsfase. De testen op zieke proefpersonen zitten in de eerste van drie fases.

Of het product succesvol wordt, moet dus nog blijken. De voorbije projecten van Van Vlasselaer, die biologie studeerde aan de KU Leuven en zich na een doctoraat in de VS verder specialiseerde in immunologie, trokken steevast de aandacht van grote farmahuizen.

Risicovol

Voor ARMO was hij CEO van iPierian (overgenomen door Bristol-Myers Squibb), Arresto (overgenomen door Gilead) en Avidia (overgenomen door Amgen). Het door hem opgerichte True North Therapeutics werd gekocht door Bioverativ. Korys en Van Vlasselaer kennen elkaar al langer. Zijn betrokkenheid bij Amphivena was een van de redenen waarom Korys investeert, zegt Waer.

Korys investeerde nog niet vaak in bedrijven die medicijnen ontwikkelen, een risicovol segment. De aandacht ging eerder naar bedrijven met medische technologie.

Een voorbeeld is Biocartis, dat bezig is met diagnostica, het opsporen van ziektes. ‘Bij Amphivena stappen we voor een beperkt bedrag in’, zegt Waer, die geen verdere details geeft.

Tentakels

Korys is van plan meer te investeren in de farma- en biotechsector. ‘Het is onze ambitie dat op een meer doorgedreven manier te doen. Maar het is een sector waar je wereldwijde tentakels, veel expertise en een zekere kritische massa voor nodig hebt’, zegt Waer.

Korys, waarin ook een groot deel van de familiale Colruyt-participatie is ondergebracht, investeerde de voorbije jaren veel in energieprojecten (zeewindparkontwikkelaar Parkwind) en consumentenbedrijven (internetapotheek Newpharma en vleesvervanger Ojah).