Familie Colruyt steekt extra geld in alzheimeronderzoek

Remynd betreedt een mijnenveld, omdat de medische sector al jaren de tanden stukbijt op de ziekte. ‘ Maar wij pakken het radicaal anders aan ’, zei CEO Koen De Witte. ‘Over enkele jaren weten we of onze aanpak werkt.’

Remynd werd opgericht in 2002 en komt stilaan op toerental. Maar de klinische testen kosten geld, dus was het zaak de spaarrekening te spijzen. Het haalde in 2018 al eens 12 miljoen euro op, en doet er nu nog eens hetzelfde bedrag bovenop.