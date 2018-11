Familie Moorkens verkoopt plasticbedrijf Beyers aan Amerikanen

De Antwerpse autofamilie Moorkens verkoopt zijn Puurse plasticfabriek Beyers Plastics aan het Amerikaanse Tekni-Plex.

De Amerikaanse verpakkingsspecialist Tekni-Plex neemt Beyers Plastics over van Famo, het investeringsvehikel van de familie Moorkens, liet het Tekni-Plex dinsdag weten.

Beyers Plastics, opgericht in 1970, is gespecialiseerd in de productie van polyethyleen-verpakkingen voor 'cleanrooms' (zeer zuivere werkomgevingen). De producten zijn vooral bestemd voor de medische sector, maar ook voor de chemie, voeding en ruimtevaart.

Het familiale opperhoofd Axel Moorkens nam het noodlijdende Beyers Plastics 10 jaar geleden samen met CEO Henk Meijer over. 'De omzet was zwart, alle andere cijfers rood', herinnert Moorkens zich. 'Ik heb er slapeloze nachten van gehad.'

Farma

Moorkens maakte schoon schip en maakte het bedrijf minder afhankelijk van de voedingssector, waar plastic verpakkingen onder druk staan. De farmasector levert intussen driekwart van de omzet, tegenover 10 procent 10 jaar geleden. Bijna alle grote farmabedrijven, zoals GSK of Janssen Pharmaceutica, zijn klant in Puurs.

Vier jaar geleden nam de familie Moorkens Beyers Plastics volledig over, om niet veel later 10 procent te verkopen aan het management onder de nieuwe CEO Johan Noelmans.

Beyers Plastics is een kleine garnaal, en dan moet je weten wat je wil. Axel Moorkens Topman Famo

De keuze voor Tekni-Plex, een klant van Beyers Plastics, lag voor de hand. '10 jaar geleden vertelde Tekni-Plex me dat zij eigenlijk Beyers hadden moeten kopen', vertelt Axel Moorkens. 'Een jaar geleden had ik het gevoel dat mijn job gedaan was en heb ik zelf met de Amerikanen contact opgenomen.'

'In de farmasector moet je groot zijn en veel investeren. Wij zijn een kleine garnaal, en dan moet je weten wat je wil. Ik zocht een goede locomotief voor Beyers en dat is Tekni-Plex zeker.'

Aalst

Door de overname van Beyers Plastics kan Tekni-Plex zijn verpakkingsaanbod verder uitbreiden. Het bedrijf produceert kunststofbuisjes, dichtingen en doordrukstrips, onder meer voor de schrijfwarensector, de verpakkingssector (spuitbussen) en de farmaceutische, medische en cosmetische industrie.

Tekni-Plastics is bovendien op het overnamepad. Beyers Plastics is al de tiende overname die het Amerikaanse bedrijf de voorbije vier jaar deed.

Het bedrijf uit Pennsylvania heeft ook een vestiging in Aalst, waar 300 mensen werken. De vestiging maakt onder meer kleine buisjes voor balpennen, spuitbussen, open-hartoperaties en infusen. De fabriek maakt ook kunststofbanden en dichtingen voor draaidoppen en spuitbussen.

Auto

Tekni-Plex legde volgens Moorkens 'enkele miljoenen' op tafel voor Beyers Plastics. Het bedrijf uit Puurs boekte in 2017 een omzet van 4 miljoen euro en een nettowinst van 182.000 euro. Het bedrijf stelt 15 mensen te werk. Johan Noelmans blijft CEO.

De familie Moorkens is vooral bekend van Alcopa, de invoerder van Aziatische automerken Hyundai en Suzuki. Alcopa draait een omzet van 2 miljard euro. Voor Modis, de Belgische garagetak van Alcopa, is de familie Moorkens al even op zoek naar een overnemer.