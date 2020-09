Farma-CEO’s: ‘Vaccin alleen op de markt als het veilig en effectief is’

Het Amerikaanse Moderna is een van de negen vaccinontwikkelaars die de open brief ondertekenden.

In een gezamenlijke open brief beloven de toplui van negen Amerikaanse en Europese biofarmabedrijven die kandidaat-Covid-19 vaccins ontwikkelen dat ze geen klinische bochten afsnijden, hoewel uit politieke hoek de druk groot is om in een recordtempo met vaccins op de markt te komen.

De opmerkelijke brief is ondertekend door de CEO’s van AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck - MSD buiten de Verenigde Staten en Canada - Moderna, Novavax, Pfizer en Sanofi. Het gebeurt zelden dat concurrerende bedrijven zo’n gezamenlijke verklaring afleggen. De toplui van de biofarmabedrijven benadrukken dat ze hun vaccins uitsluitend voor goedkeuring indienen als ze veilig en doeltreffend blijken in grootschalige klinische studies.

Niet plooien voor politieke druk

‘In het belang van de openbare gezondheid beloven we altijd van de veiligheid en het welzijn van gevaccineerden onze topprioriteit te maken’, schrijven de negen. Met de brief willen ze de perceptie de kop indrukken dat ze zouden plooien voor de politieke druk om zo snel mogelijk vaccins te produceren en de veiligheid van patiënten in het gedrang te brengen.

Amerikaans president Donald Trump, die in de VS onder vuur ligt voor zijn aanpak van de coronacrisis, liet meermaals verstaan dat een vaccin klaar kan zijn voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november. Hij lag al overhoop met de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA, die hij verweet hem electorale schade te willen berokkenen door de vaccinrace te vertragen. In hun open brief benadrukken de negen vaccinontwikkelaars dat ze trouw zweren aan de hoge ethische en klinische standaarden van geneesmiddelenwaakhonden wereldwijd, zoals de Amerikaanse FDA.

Vertrouwen

Terwijl de ontwikkeling van een vaccin een proces van vele jaren is, racen producenten nu tegen de klok om ze veel sneller op de markt te krijgen. In zo’n scenario is het vertrouwen van burgers in de toekomstige Covid-19-vaccins zeer belangrijk, als de gezondheidsautoriteiten honderden miljoenen mensen willen overtuigen zich te laten inenten.