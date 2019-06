Farma boven in het buitenland

In hun keuze voor buitenlandse aandelen mikken de Belgische beurshuizen op defensieve farmareuzen, aangevuld met Amerikaanse technogoden en Nederlandse groeiers.

De 14 Belgische analistenteams die we contacteerden, zijn opvallend defensief in hun selectie van buitenlandse aandelen. Ze kiezen vooral voor bedrijven met stevige, vrij zekere cashflows die een economische dip zonder al te veel averij kunnen doorstaan. De vlucht naar veiligheid is duidelijk. Farmabedrijven krijgen liefst negen nominaties. Ook vastgoedaandelen of goudmijngroepen prijken bovenaan in de lijstjes.

1. ROCHE

De Zwitserse medische reus Roche krijgt nipt de ereplaats. Dat komt door de volgorde die de analisten hanteerden.

‘De aandelen noteren al enkele jaren zijdelings wegens de vrees dat biotechvarianten de verkoop van hun topproducten zullen aantasten’, argumenteert Puilaetco Dewaay. ‘Maar de concurrentie doet het minder goed dan verwacht. Bovendien heeft Roche een goedgevulde pijplijn. Recente lanceringen zoals Hemlibra (tegen hemofilie) en Tecentriq (oncologie) overtreffen de verwachtingen. Gezien de versnelling van het momentum, de lage waardering, en de focus op cashgeneratie en het dividend geniet Roche onze absolute voorkeur.’

Van Lanschot wijst erop dat Roche pas de verwachtingen voor 2019 opschroefde. In plaats van 1 à 5 procent winst- en omzetgroei denkt Roche 3 à 7 procent te halen.

2. SANOFI

De Franse farmagroep heeft het een tijd moeilijk gehad omdat generische middelen aan de lucratieve diabetesfranchise knabbelden. Maar beterschap is op komst, menen de analisten.

‘Met een nieuwe gerenommeerde CEO die van Novartis komt (Olivier Brandicourt, red.) en een nieuwe strategie die wordt opgezet, zal Sanofi na drie jaar zonder groei de komende jaren weer in staat zijn te groeien’, zegt ING.

BNP Paribas Fortis wijst op de sterke diversificatie, zowel geografisch als in producten. De Verenigde Staten, Europa en de groeimarkten tekenen elk voor een derde van de winst. De omzet is ook grosso modo voor een derde verdeeld onder geneesmiddelen op voorschrift, vaccins en producten zonder voorschrift. ‘Bij de medicijnen ligt de focus meer en meer op zeldzame ziektes en innovatieve middelen, dankzij de samenwerking met Regeneron maar ook door de recente overnames van Bioverativ en Ablynx.’

3. ALPHABET

‘Ondanks een verschroeiend groeitempo van meer dan 20 procent de voorbije twee jaar bleef de koers van de holding boven de internetreus Google ter plaatse trappelen’, stelt Leo Stevens & Cie. ‘Zware investeringen in YouTube TV, Google Cloud en Google Assistant wogen op de winstgevendheid. Maar de komende jaren zullen die projecten de groei ondersteunen. Ook de feedback rond Waymo (autonome wagens) is positief. Het nieuws over het Amerikaanse onderzoek naar de dominantie van de internetreuzen weegt op de koers, maar daardoor is het aandeel goedkoper.’

Het bedrijf krijgt binnenkort trouwens een farmakantje. Google kondigde deze week aan dat het samen met Sanofi een Healthcare-innovatielab opricht. ‘We gaan de manier waarop medicijnen worden ontwikkeld radicaal transformeren door de kracht van de steeds groeiende datatechnologieën te gebruiken’, stellen de bedrijven zich als doel.

4. CORBION

Degroof Petercam AM roemt het Nederlandse Corbion als wereldleider in fermentatieprocessen, waaruit onder andere melkzuur wordt vervaardigd. Daarnaast zien de analisten heel wat groei in de takken gefermenteerde bioplastiek en visolie. ‘Fermentatietechnieken zullen in de toekomst meer aan belang winnen om de CO2-uitstoot van producten te verminderen’, stelt het beurshuis.

BNP Paribas stelt dat bioplastic als vervanger voor gewone plastic een no-brainer is. Corbion is erin actief via partnerschappen met Total en BASF. De bank stipt aan dat de divisie voor bakkerij-ingrediënten (30% van de omzet) voor het eerst sinds 2016 vooruitgaat. Als toetje is Corbion een overnamekandidaat.

5. AIR LIQUIDE

Het Franse Air Liquide bestaat al sinds 1902 en is een begrip in de sector van industriële gassen. Zowel ING als Leo Stevens & Cie stipt aan dat de sector een oligo-polie is. Amper drie spelers tekenen voor 80 procent van de markt.

De entreebarrières om gassen te maken voor onder meer de petrochemie, de landbouw (om gewassen sneller te doen groeien) of medische toepassingen, zijn zeer hoog en duur. De cashflows zijn vrij zeker. De sector kenmerkt zich door langetermijncontracten tot twintig jaar. Dat resulteert in stabiele marges en een gestage omzetgroei, wat het aandeel weinig cyclisch maakt.

6. AALBERTS

Het industriële techbedrijf uit Nederland is na de recente correctie weer interessant, vindt De Belegger. De cijfers van 2018 waren goed. Ook dit jaar rekent Aalberts op groei. ‘We verwachten een omzetgroei van minstens 3 procent per jaar tot 2022 bij stijgende marges’, zegt het beursblad. ‘Dat terwijl de waardering is teruggevallen tot het laagste niveau in vijf jaar. De balans is met een schuld van 1,3 keer de brutobedrijfswinst gezond.’

7. WALT DISNEY

Het media- en entertainmentconcern ligt weer beter in de markt. Het aandeel had het lang lastig omdat de televisietak met lagere kijkcijfers kampte. ‘Toch blijft het een groep met sterke franchises. Het businessmodel is rendabel en duurzaam en het optimisme rond de nieuwe streamingafdeling groeit’, zegt Dierickx, Leys. ‘Het aandeel kreeg een boost bij de voorstelling van de tarieven voor zijn streamingdiensten die in het najaar starten.’

8. MICROSOFT

Met een beurswaarde boven 1.000 miljard dollar is Microsoft sinds kort het waardevolste genoteerde bedrijf. De IT-reus domineert alle besturingssystemen in de wereld. Zijn toepassingen als Word en Excel blijven populairder dan concurrerende softwarepakketten. Ook de spelconsole Xbox is een kaskraker. De analisten verwijzen vooral naar de clouddiensten als groeimotor. Die leveren nu al 30 procent van de omzet. Bedrijven, maar ook steeds meer particulieren, willen hun informatica via een netwerk huren, zodat ze zelf minder moeten investeren in servers.

9. NOKIA

De ene zijn dood is de ander zijn brood. Dat denken de analisten die op de Finse telecomapparatuurmaker Nokia mikken.

‘De onzekerheid over de Chinese concurrent Huawei biedt kansen’, poneert Leleux. ‘Enerzijds staat Nokia zeer sterk in 4G, en profiteert het dus zolang deze technologie wordt gebruikt. Anderzijds zullen bedrijven die in 5G willen investeren in Europa alleen bij Nokia en Ericsson terechtkunnen. De waardering van Nokia tegenover de sector is bovendien aantrekkelijk’.