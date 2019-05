Farma pakt vacatures aan met eigen leercentrum

Farmabedrijven in Vlaanderen, goed voor 16.500 jobs, zetten mee hun schouders onder een opleidingscentrum voor technisch geschoold personeel.

De personeelskrapte dreigt de investeringen in de Vlaamse farmasector stil te leggen. Daarom bundelen werkgevers en werknemers uit de sector hun krachten voor de opstart van het gezamenlijke opleidingscentrum ViTalent.

Dat komt er in 2021, in het wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel. Daar is onder andere ook een accelerator voor biotechbedrijven in aanbouw. Het centrum krijgt een oppervlakte van 1.500 vierkante meter, waarvan de helft labo’s én een cleanroom. Op kruissnelheid zal het naar verwachting enkele duizenden mensen per jaar kunnen opleiden.

Farmajob

Farmabedrijven kunnen zich tot ViTalent wenden voor de bijscholing van werknemers, maar het centrum richt zich ook op nieuw talent. ‘Onze vijver moet groter worden’, zegt Frank Beckx, de gedelegeerd bestuurder van de sectorfederatie Essenscia Vlaanderen. Hij mikt op samenwerkingen met scholen, als praktijkaanvulling op theoretische opleidingen.

We moeten werkzoekenden heroriënteren naar een farmajob. Frank Beckx gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen

Met de VDAB is er een akkoord om werkzoekenden te heroriënteren naar een farmajob. De focus ligt in eerste instantie op operatoren in labo’s, productie en verpakking. ‘Ze zullen er leren werken met afvullijnen, meet- en weegapparatuur, labomateriaal, verpakkingsmachines... En er zal getraind worden om procedures - zoals omkleden en handen wassen - in een cleanroom rigoureus te volgen. In onze sector is dat cruciaal.’

War for talent

De Vlaamse farmabedrijven verklaren daarmee de war for talent voor geopend en treden in de voetsporen van onder andere de chemie- en de kunststoffensector die al gelijkaardige opleidingscentra hebben.

Het initiatief komt geen moment te vroeg. De biotechbedrijven floreren als nooit tevoren, terwijl internationale farmabedrijven volop investeren in hun Vlaamse vestigingen. Sanofi pompte 300 miljoen euro in de expansie van zijn fabriek in Geel, goed voor 100 extra jobs. Pfizer en Alcon bouwden in Puurs nieuwe productielijnen bij, terwijl Janssen hetzelfde deed in Beerse. Die investeringen hebben jobs gecreëerd. Alleen al bij Pfizer gaat het om 1.000 jobs in vijf jaar tijd.

Groeikansen

Vorig jaar steeg de tewerkstelling in de sector met 420 tot 16.500. ‘Het gaat hard. Maar het wordt moeilijker om de vacatures ingevuld te krijgen’, zegt Beckx. Er zijn naar schatting 800 vacatures in het Vlaamse farmalandschap. Het aantal bedrijven met vacatures die meer dan een jaar openstaan, gaat in stijgende lijn. ‘Als we niets doen, kan dat een probleem worden. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Met ViTalent verankeren we de sector en geven we die alle groeikansen’, zegt Beckx.

Of ViTalent een reactie is op het falende onderwijssysteem? ‘Dat zou ik niet zeggen’, zegt hij. ‘We zijn vragende partij voor meer technische praktijkopleidingen, maar ik begrijp dat er zaken zijn die het onderwijs niet kan doen. Wij slaan de brug door de juiste infrastructuur te financieren.’ Voor de opstart van ViTalent wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken door het sectorale en paritaire vormingsfonds Co-valent.