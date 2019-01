Farma spint garen bij grotere terugbetaling hepatitis C-medicijn

De overheid betaalt de geneesmiddelen tegen hepatitis C voor alle patiënten sinds januari terug. Dat is een forse meevaller voor de farma-industrie, omdat de behandeling bijzonder duur is.

Naar schatting 35.000 à 45.000 Belgen met hepatitis C, een virus dat de lever aantast, hebben een behandeling nodig. Tot zover kregen alleen patiënten in een vergevorderd stadium, met levercirrose, de geneesmiddelen terugbetaald. Sinds januari wordt de behandeling van alle patiënten met leverschade vergoed, waardoor de overheid niet langer een paar duizend patiënten helpt, maar vele duizenden.

De beslissing is een forse meevaller voor de farmasector. Aan de behandeling van hepatitis C hangt normaal een prijskaartje van 40.000 euro per patiënt, al hebben de producenten hun prijzen aangepast omdat de overheid de doelgroep heeft uitgebreid.

24.000 Een behandeling met Sovaldi van Gilead, het meest gebruikte medicijn tegen hepatitis C, kost voortaan 24.000 euro.

Voor Sovaldi van Gilead, het meest gebruikte medicijn, is de prijs voortaan 300 euro voor een pil per dag. Of 24.000 euro voor een behandeling, geeft de website van het Riziv aan. Omgerekend naar het aantal Belgische patiënten die een behandeling nodig hebben, zouden de kosten voor de ziekteverzekering 840 miljoen à 1,08 miljard euro bedragen.

Hoe de ziekteverzekering dat kan betalen? Niet iedereen wordt meteen behandeld, zo blijkt. De ziekteverzekering heeft vorig jaar 1.100 patiënten terugbetaald. Dit jaar zijn dat er volgens de federale overheidsdienst Volksgezondheid 2.100. ‘De begroting houdt daar al rekening mee. We anticiperen op nieuwe evoluties, zoals nieuwe behandelingen, bij de opmaak van het budget’, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Prijsonderhandelingen

Ze wijst er ook op dat ons land in 2017 de handen in elkaar sloeg met Nederland, Luxemburg en Oostenrijk om nieuwe behandelingen zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor patiënten. Door de krachten te bundelen kunnen de landen harder op tafel slaan in de prijsonderhandelingen met de farmasector.

De farmaproducenten geven geen inzicht in de prijsafspraken. ‘Dat is confidentieel’, klinkt het bij Gilead. Tineke Van Hooland, directeur external affairs van de farmareus AbbVie, hamert erop dat de huidige medicijnen tegen hepatitis C gamechangers zijn, omdat patiënten erdoor kunnen genezen. De vorige generatie geneesmiddelen kon alleen de symptomen inperken. ‘We zien in onze klinische studies dat 98 procent van de patiënten geneest. Dat betekent dat ze geen levercirrose of leverkanker ontwikkelen en ook niet langer besmettelijk zijn, wat uiterst positief is voor het budget van onze gezondheidszorg.’

Hepatitis C treft 70.000 Belgen Hepatitis C is een virus dat wordt overgedragen via het bloed. Het tast de lever aan, waardoor de patiënt levercirrose krijgt en mogelijk later leverkanker. 75 tot 80 procent van wie drager is van het virus, wordt chronisch ziek. In België zijn er naar schatting 70.000 mensen met het virus. 35.000 à 45.000 van hen hebben een behandeling nodig om leverschade te voorkomen of te genezen. Tot enkele jaren geleden waren er alleen geneesmiddelen op de markt die de symptomen konden terugdringen. Nu hebben een tiental farmaspelers, met Gilead, AbbVie en MSD op kop, revolutionaire geneesmiddelen op de markt die de ziekte kunnen genezen. Op die innovatieve medicijnen werd dertig jaar gewerkt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ambitie om tegen 2030 hepatitis C uit te roeien.

Stefaan Fiers van Pharma.be, de federatie van de Belgische farmaproducenten, benadrukt dat een farmabedrijf weinig tijd heeft om opbrengsten te halen uit zijn geneesmiddelen, wat verklaart dat sommige geneesmiddelen duur zijn.

‘Een octrooi geldt twintig jaar en wordt aangevraagd vanaf het prille labo-onderzoek. Daarna volgen tien jaar van ontwikkeling en van klinische studies. En dan nog eens twee jaar om een marktgoedkeuring te krijgen van de officiële instanties. Een bedrijf heeft zeven tot acht jaar om de kosten die in die twaalf jaar werden gemaakt, terug te verdienen’, zegt Fiers. ‘En wordt het medicijn uitgebreid, van de behandeling van longkanker naar borstkanker bijvoorbeeld, dan moet dat hele proces opnieuw gebeuren.’

Coucke

Of een hepatitis C-middel niet veel goedkoper kan als een apotheker het zou bereiden? Ondernemer Marc Coucke vroeg Fagron, het Oost-Vlaamse bedrijf dat magistrale bereidingen maakt en waarin hij participeert, zopas nog een pil na te maken die de Italiaanse producent zonder reden 335 keer duurder had gemaakt in de jongste tien jaar. Daardoor konden tien zwaar zieke Belgen het geneesmiddel niet langer slikken.