Farmabedrijf BioMarin moet verder Vimizin leveren aan vijfjarige patiënte

Dat heeft de kortgedingrechter beslist. Het bedrijf stelde het geneesmiddel sinds maart vorig jaar gratis ter beschikking, maar besliste daar in februari mee te stoppen. Volgens zijn advocaten kon BioMarin niet verplicht worden het middel verder gratis te leveren omdat het beschikbaar zou zijn op de Belgische markt, maar daar heeft de rechter nu anders over geoordeeld. De rechtbank legt het bedrijf ook een dwangsom van 10.000 euro per week op. De rechter koppelt aan die gratis levering wel twee voorwaarden. Zo geldt de verplichting enkel tot er een rechter ten gronde een bindende uitspraak heeft gedaan over de definitieve regeling van het geschil, en tot Vimizin effectief commercieel beschikbaar is in België voor het gezin, meer bepaald tot de aankoopprijs van het geneesmiddel redelijkerwijze door hen financieel gedragen kan worden.

'Gerechtvaardigde verwachting'

Het middel heeft in België intussen wel een marktvergunning verkregen en er is een maximumprijs voor vastgelegd, maar de onderhandelingen tussen het bedrijf en de FOD Volksgezondheid zijn al driemaal mislukt. Vanaf 2014 had BioMarin het geneesmiddel wel gratis ter beschikking gesteld van een aantal patiënten, in het kader van een zogenaamd medisch noodprogramma, maar dat programma werd in juni 2016 stopgezet. Desondanks besloot BioMarin in maart 2018 toch om Vimizin gratis te leveren aan Valentina, maar toen de derde onderhandelingspoging over de terugbetalingsvoorwaarden ook mislukte, besliste BioMarin om de gratis leveringen te stoppen.