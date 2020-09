Farmabedrijf Hyloris mag tweede product op de markt brengen in Europa

Hyloris, het Luikse farmabedrijf dat eind juni naar de Brusselse beurs trok, heeft de goedkeuring gekregen om een tweede product op de Europese markt te brengen.

Het nieuwe product van het Luikse Hyloris wordt omschreven als een combinatie van paracetamol en ibuprofen in een intraveneuze vorm. Maxigesic IV is een pijnstillend middel. Vermoedelijk wordt het begin volgend jaar in acht Europese landen gelanceerd, waaronder België.

Maxigesic IV werd onlangs al op de markt gebracht in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten. Nu is er goedkeuring voor commercialisering in België, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië en Zweden. Er lopen aanvragen om het op de markt te kunnen brengen in nog meer EU-lidstaten en ook in de Verenigde Staten zal een aanvraag volgen.

Beursdebuut

Hyloris werd zes jaar geleden opgericht door Stijn Van Rompay. Het is geen klassiek farmabedrijf, omdat het vertrekt van geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is om nieuwe toedieningsvormen te maken. Of het mengt bestaande moleculen om werkende medicijnen te ontwikkelen. Op maandag 29 juni, de eerste beursdag van Hyloris, sloot het aandeel al 3,4 procent onder zijn intekenprijs van 10,75 euro.