Farmabedrijf Hyloris trekt naar Brusselse beurs

Als alles volgens plan verloopt, brengt de Vlaamse zakenman Stijn Van Rompay zijn Luikse farmabedrijf Hyloris nog voor de zomervakantie naar de Brusselse beurs. De operatie moet 50 miljoen euro opleveren. Dat geld gaat volledig naar de uitbouw van het bedrijf. De beursgang illustreert het herwonnen vertrouwen in de aandelenmarkten.

Van Rompay richtte Hyloris zes jaar geleden op. In samenwerking met zijn vader Leon zette hij succesverhalen als het beursgenoteerde Docpharma, Uteron Pharma en Ater Pharma neer, bedrijven die de familie met veel winst verkocht.

Bij de jongste kapitaalronde van Hyloris in april dit jaar stapten ondernemers als Jos Sluys, Christian Dumolin, Dirk Van Praag en Bart Versluys in. Die aandelenemissie van 15 miljoen euro waardeerde het bedrijf op ruim 100 miljoen.

Hyloris staat voor High Yield, Low Risk, hoog rendement met weinig risico. Het bedrijf doet geen duur en risicovol onderzoek naar nieuwe medicijnen, maar vertrekt van geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen om nieuwe toedieningsvormen te maken of om met een mix van bestaande moleculen nieuwe, beter werkende medicijnen te ontwikkelen. Twee producten zijn al goedgekeurd en bijna lanceringsklaar.

Hyloris is de eerste beursgang sinds februari 2019 in Brussel, toen de ontwikkelaar van medische pompjes Sequana Medical toetrad tot de noteringslijst. Dat bevestigt het herwonnen optimisme van de markten. In Amsterdam was de introductie van de koffiereus Douwe Egberts zopas een groot succes. In België halen vooral bedrijven die relatief coronabestendig zijn probleemloos geld op, zoals de vastgoedgroepen VGP, Aedifica en Immobel of het biotechbedrijf Argenx op de Brusselse beurs bewezen.

Het is niet de eerste keer dat ik iets bouw. Dat trackrecord zal zeker helpen. STIJN VAN ROMPAY CEO EN STICHTER HYLORIS

Van Rompay is dan ook overtuigd van een geslaagde beursgang. ‘Twee maanden geleden leek het alsof de wereld zou vergaan. Het momentum is wat positiever nu. Ik denk dat er interesse uit alle hoeken zal zijn, ook van particulieren. Het is ook niet de eerste keer dat ik iets bouw. Dat trackrecord zal ook wel helpen.’

Dinsdag steeg de Bel20-index opnieuw met 1,6 procent, waardoor de beursgraadmeter ruim 30 procent hoger noteert dan zijn dieptepunt van 17 maart. Beleggers nemen al een forse voorsprong op het herstel van de reële economie. Ze vinden in de eerste plaats inspiratie in de forse daling van het aantal besmettingen, de afbouw van de lockdowns en het uitblijven van een tweede grote besmettingsgolf. Italiaanse dokters verklaarden zelfs dat het virus in kracht is afgenomen bij wie besmet wordt.

De stimuli van de overheden en de centrale banken en het besef dat de rente nog heel lang heel laag zal blijven, lokken de beleggers ook naar aandelen. Steeds meer professionele en particuliere beleggers durven te gokken op een normalisering van de economie na 2020. Omdat ze vooruitkijken, nemen ze de crash van de bedrijfswinsten dit jaar er voor lief bij. Analisten verwachten dat de bedrijven uit de Amerikaanse S&P500-index hun winst dit jaar 20 procent zien zakken. Daardoor noteert Wall Street tegen 22 keer de winst peperduur. Maar bij een normalisering van de winsten daalt de ratio naar een meer aanvaardbare 17,4.