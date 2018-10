Farmabedrijf Sterop vrijgesproken van drugshandel

Volgens het parket voerden Sterop en Sterop Overseas in 2007 en 2008 vijftien ladingen efedrinepillen en pseudo-efedrinepillen uit naar Mexico, goed voor 78,6 miljoen tabletten of meer dan 4,5 ton pure efedrine. De aflevering van efedrine in België was op dat moment door een wetswijziging verboden wat tot gevolg had dat ook de uitvoer van efedrinepillen verboden was.