Farmabedrijf zoeft 30 procent hoger door naamsverwarring

De ene Auris is de andere niet. Kort nadat de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson aankondigde het medisch robotbedrijf Auris Health te zullen kopen, een deal van 3,4 miljard dollar, ging de koers van Auris Medical verrassend de hoogte in. Dat Zwitserse bedrijf is genoteerd op de New Yorkse beurs Nasdaq, maar heeft niets te maken met zijn niet-beursgenoteerde naamgenoot.