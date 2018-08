Farmabedrijven hamsteren geneesmiddelen door brexit

De farma-industrie is medicijnen aan het opslaan, om een tekort door de brexit te voorkomen. De voorraden worden vooral in het Verenigd Koninkrijk aangedikt, maar ook in ons land houden de producenten van geneesmiddelen rekening met problemen.

Maandelijks komen er vanuit het Verenigd Koninkrijk 45 miljoen verpakkingen van medicijnen naar het Europese vasteland. Omgekeerd gaan er 37 miljoen vanuit Europa naar het VK. Die stroom aan geneesmiddelen dreigt te worden verstoord door een harde brexit.

Feit is dat de geneesmiddelen die in Europa worden gemaakt en hier worden goedgekeurd voor gebruik, nu meteen ook zijn goedgekeurd voor de Britse markt. En vice versa. Maar slagen het Verenigd Koninkrijk en Europa er niet in hun handelsakkoorden te behouden, dan komt dat vrije verkeer van geneesmiddelen in het gedrang. Farmabedrijven zoals Sanofi, Novartis, AstraZeneca, Roche en GSK nemen dan ook maatregelen. Ze krikken hun voorraden in het Verenigd Koninkrijk op omdat ze willen vermijden dat Britse patiënten zonder geneesmiddelen komen te staan.

De farmabedrijven doen dat na aanmaningen van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), dat er onlangs op wees dat er amper acht maanden resten voor een harde brexit, waarbij het VK dus vertrekt zonder deal met Europa. Het EMA deed vorige maand een onderzoek naar de mogelijke impact van zo'n harde brexit. Bleek dat het VK 2.900 verschillende geneesmiddelen fabriceert voor Europa. Omgekeerd worden er 3.200 geneesmiddelen verscheept vanuit Europa naar het VK. De Europese toezichthouder maakt zich expliciet ernstig zorgen voor 108 medicijnen, omdat die enkel in het VK worden geproduceerd.

Belangrijk exportproduct

Ook voor ons land is een harde exit een probleem. Geneesmiddelen zijn een belangrijk exportproduct. Volgens de officiële statistieken voerde België in 2017 voor bijna 2,2 miljard euro uit aan farmaceutische producten. Daar tegenover staat 406 miljoen euro aan farmaproducten die vanuit het VK ons land bereiken.

'Onze vaccins zijn essentieel voor grote groepen van de bevolking. Ik denk bijvoorbeeld aan vaccinatieprogramma's voor kinderen. Kunnen die niet doorgaan, dan dreigen ziektes weer de kop op te steken. Zoals we onlangs nog hebben gezien met mazelen.' Elisabeth Van Damme woordvoerster GSK

'We volgen de voorraden goed op en hopen dat er geen vertragingen in de leveringen zullen komen', zegt Elisabeth Van Damme, woordvoerster van GSK in ons land. GSK is een van de grootste producenten ter wereld van vaccins. De Britse farmagroep heeft zijn hoofdzetel voor vaccins in het Waals-Brabantse Waver en produceert er ook miljoenen dosissen vaccins. 'Onze vaccins zijn essentieel voor grote groepen van de bevolking. Ik denk bijvoorbeeld aan vaccinatieprogramma's in scholen voor kinderen. Kunnen die niet doorgaan, dan dreigen ziektes weer de kop op te steken terwijl ze dankzij vaccins zo goed als verdwenen waren. Zoals we onlangs nog hebben gezien met mazelen.'

Pfizer fabriceert en verpakt verschillende geneesmiddelen in Puurs, die worden verstuurd naar 170 landen. Bovendien is ons land de op een na belangrijkste draaischijf van de Amerikaanse farmagroep voor de distributie van geneesmiddelen. Twee derde van de productie wereldwijd passeert langs België. 'We hebben intussen het nodige gedaan om de toelevering van Pfizer-geneesmiddelen te kunnen voortzetten binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, en dit bij alle brexitscenario's. Pfizer heeft de distributieketen van zijn geneesmiddelen onder de loep genomen zodat we onze geneesmiddelen bij de patiënten kunnen blijven brengen', duidt Elisabeth Schraepen, woordvoerster van Pfizer in België.