Farmafamilie Sackler geeft bedrijf op in ruil voor juridische immuniteit

De Amerikaanse miljardairsfamilie Sackler kijgt een levenslange bescherming tegen aansprakelijkheid voor haar rol in de verslavingscrisis in de VS. Hun farmabedrijf Purdue zal opgaan in een nieuwe entiteit gericht op de strijd tegen de opiatencrisis.

Het Amerikaanse gerecht heeft woensdag het ontmantelingsplan van het omstreden farmabedrijf Purdue goedgekeurd. De eigenaarsfamilie Sackler betaalt 4,5 miljard dollar aan slachtoffers van de opiatencrisis in ruil voor bescherming tegen verdere vervolging.

De Sacklers danken hun imperium van 11 miljard dollar - en hun reputatie - aan één medicijn: de controversiële pijnstiller OxyContin. Die wordt vaak aangewezen als de grote schuldige van de opioïdencrisis in de VS, die de voorbije twintig jaar 500.000 slachtoffers maakte.

500.000 Slachtoffers De opioïdencrisis in de VS maakte de voorbije twintig jaar 500.000 slachtoffers.

De crisis kwam eind vorige eeuw op gang nadat Amerikaanse artsen OxyContin waren beginnen voorschrijven. Met een uitgekiende marketingcampagne overtuigde Purdue Pharma, het bedrijf van de Sacklers, weerbarstige dokters ervan dat zijn middel niet verslavend was en veilig kon worden voorgeschreven. Sinds 1996, toen OxyContin op de markt kwam, zijn de verkoopcijfers van opioïden de lucht in geschoten. Binnen vijf jaar draaide het medicijn een jaaromzet van 1 miljard dollar, goed voor 80 procent van de totale omzet van de groep.

Verantwoordelijkheid

De familie, een bijna onontwarbare stamboom van ondernemers en kunstenaars, wordt een forse verantwoordelijkheid aangesmeerd voor de talloze verslaafden in de VS. Daar werd vaak juridisch gevolg aan gegeven. De Sacklers kregen bijna 3.000 rechtszaken te verwerken.

Het is duidelijk dat de oneerlijke marketing van het bedrijf heeft bijgedragen aan de verslavingscrisis, die elke hoek van het land heeft geraakt. Robert Drain Amerikaans rechter

Nu de rechtbank een schikking heeft goedgekeurd, komt er een einde aan die schijnbaar eindeloze strijd. Rechter Robert Drain zei dat 'het duidelijk was dat de oneerlijke marketing van het bedrijf heeft bijgedragen aan de verslavingscrisis, die elke hoek van het land heeft geraakt'.

De Sacklers stemden in met de betaling van 4,5 miljard dollar aan slachtoffers. In ruil krijgen ze een levenslange bescherming tegen aansprakelijkheid voor hun rol in de opiatencrisis. Bovendien stapt de familie uit de farmasector. Hun bedrijf Purdue Farma zal opgaan in een nieuwe entiteit gericht op de strijd tegen de opiatencrisis.