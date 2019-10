Farmaproducent Sanico investeert in Turnhout

De familiale geneesmiddelenproducent Sanico investeert 7 miljoen euro in zijn fabriek in Turnhout en werkt daarmee een deel van het geneesmiddelentekort in België weg.

Sanico ontwikkelt zelf geen medicijnen, maar produceert die in opdracht van farmabedrijven. Het Kempense familiebedrijf is bijvoorbeeld een belangrijke partner van EG (vroeger Eurogenerics).

EG is – in volumes uitgedrukt - de grootste verkoper van geneesmiddelen in Belgische apotheken. Jaarlijks gaan er 30 miljoen doosjes van EG over de toonbank, goed voor een marktaandeel van 27 procent.

Problemen

10 à 15 producten van EG waren dit jaar tijdelijk voor enkele weken niet beschikbaar.

‘Maar dit jaar hebben we problemen gehad om de markt te beleveren’, zegt Jef Hus, topman van EG. Hij heeft het over 10 à 15 EG-producten die tijdelijk niet beschikbaar waren in Belgische apotheken. ‘We hebben met Sanico gekeken hoe we het probleem structureel kunnen aanpakken’, aldus Hus.

Het resultaat is een investering van 7 miljoen euro bij Sanico. Daardoor zal het – voor EG – jaarlijks 12 miljoen extra medicijndoosjes kunnen maken. De nieuwe machines zijn besteld en zullen vermoedelijk begin volgend jaar in gebruik genomen worden.

Sanico zag de productie sinds februari met een kwart vertragen door de invoering van nieuwe, Europese wetgeving.

Het bedrijf zag dit jaar sinds februari de productie met een kwart vertragen en wijst daarvoor in de richting van de nieuwe Europese regelgeving om vervalste geneesmiddelen tegen te gaan. Volgens de zogeheten Falsified Medicine Directive moet elke verpakking voorzien van een beveiligde zegel en barcode. ‘Daardoor werken de verpakkingslijnen aanzienlijk trager. Met de extra capaciteit zullen we de achterstand begin volgend jaar inhalen’, klinkt het.

Forse groei

De nieuwe installaties zijn bovendien ontworpen om de toekomstige groei van EG in België te volgen. EG is hier in volle expansie. In 2018 steeg de omzet van EG met procent tot 196 miljoen euro. EG is de Belgische tak van het Duitse farmabedrijf Stada Arzneimittel dat naast producten als Ibuprofen ook voedingssupplementen en voorschriftmedicijnen verkoopt.