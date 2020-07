Farmareus GSK koopt zich in bij biotechbedrijf CureVac

De Britse farmareus GSK koopt een belang van 10 procent in het Duitse biotechbedrijf CureVac voor 130 miljoen pond (143 miljoen euro).

GSK en CureVac gaan samen tot vijf op mRNA-gebaseerde vaccins ontwikkelen. Bij die vaccins wordt een stukje erfelijk materiaal van een virus ingespoten waardoor de patiënt zelf viruseiwit aanmaakt en tegelijk de afweercellen worden getraind om een virus te herkennen en aan te vallen.. Opvallend is dat de ontwikkeling van het coronavaccin, waaraan CureVac werkt, buiten de overeenkomst met GSK valt, net als het onderzoeksprogramma naar een vaccin tegen hondsdolheid.

CureVac kwam begin dit jaar vol in de schijnwerpers te staan. De Amerikaanse president Donald Trump had volgens Duitse bronnen 1 miljard dollar beloofd aan het Duits bedrijf om de exclusieve rechten op het vaccin te verwerven.

Test op mensen bezig

Zover kwam het niet. In dezelfde periode werd de Amerikaanse topman van CureVac de laan uitgestuurd en nam de Duitse oprichter het roer weer over. Voorts nam de Duitse regering een belang van 23 procent in CureVac. Daarnaast kwam er 80 miljoen euro Europese steun voor CureVac om de ontwikkeling van het coronavaccin te versnellen en beschikbaar te stellen voor iedereen. Het bedrijf wordt gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation.