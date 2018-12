Farmareus GSK splitst zich in twee

GlaxoSmithKline en Pfizer zullen hun consumentenproducten, met merken als Sensodyne-tandpasta, Otrivine-neusdruppels en de in de VS populaire pijnstiller Advil, onderbrengen in een aparte joint venture.

Die wordt met een totale omzet van 12,7 miljard dollar meteen de grootste fabrikant van populaire geneesmiddelen en verzorgingsproducten in de wereld. Met een belang van 68 procent krijgt GSK wel de controle over de joint venture.

De monsterdeal met Pfizer past in een ruimer strategisch plaatje, benadrukt GSK in een persbericht. Over drie jaar wil de Britse multinational zich opsplitsen in een consumentenpoot en een afdeling rond gespecialiseerde geneesmiddelen op voorschrift en vaccins.