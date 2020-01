Farmareus GSK stopt productie meestgebruikte antibioticum ter wereld

GSK stopt tegen eind 2021 de productie van het antibioticum Clamoxyl IV, heeft het bedrijf gemeld aan de Belgische apothekers. Het geneesmiddel - werkzame stof is Amoxicillin, het meest gebruikte antibioticum ter wereld - kwam afgelopen zomer in het nieuws omdat het door een stockprobleem maandenlang niet beschikbaar was. Dat lag volgens GSK aan een tekort aan grondstoffen.