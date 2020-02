Farmareus GSK wil tot 720 banen schrappen in Wallonië

In België stelt de Britse vaccinreus GSK ruim 9.000 mensen tewerk in Waver, Rixensart en Gembloux.

Dat is woensdagmiddag om 13 uur beslist op een bijzondere ondernemingsraad in Waver. In totaal werken er ruim 9.000 mensen bij de vaccinproducent in Wallonië.

'In het kader van een transformatieplan verdwijnen er maximaal 720 banen in België', zegt Elisabeth Van Damme, de woordvoerster van GSK België. 'Het gaat vooral om kaderleden. Zo'n 215 tijdelijke contracten zullen waarschijnlijk niet vernieuwd worden.'

De reorganisatie bij de Belgische sites van de Britse vaccinreus GSK, dat ruim 9.000 mensen tewerk stelt in Waver, Rixensart en Gembloux, valt niet uit de lucht.

Al in oktober vorig jaar raakte bekend dat de sociale onrust crescendo ging nadat GSK in zijn Belgische sites al op kleine schaal kader- en directiefuncties was beginnen schrappen op diverse departementen in Waver en Rixensart. Later vandaag volgt er nog een Europese ondernemingsraad.

Grootste privé-werkgever in Wallonië

In België is GSK het grootste farmaceutische bedrijf, met ruim 9.000 werknemers verspreid over drie sites van GSK Vaccines, één van de drie divisies van de Britse farmareus, in Waver, Rixensart en Gembloux. In Wallonië is GSK Vaccines de grootste private werkgever. Indirect stelt het er nog eens zo’n 16.000 mensen tewerk.

Het kroonjuweel in het Waals-Brabantse Waver, ’s werelds grootste vaccinfabriek, stelt zo’n 7.000 mensen tewerk. De site heeft de omvang van 70 voetbalvelden en levert dagelijks meer dan 2 miljoen vaccindosissen aan 158 landen. Ze heeft een portfolio van meer dan 30 vaccins voor zuigelingen, jongeren en volwassenen en een pijplijn van 16 vaccins in ontwikkeling.