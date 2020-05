Farmareus MSD ontwikkelt twee kandidaat-coronavaccins

De Amerikaanse farmareus, in de Verenigde Staten bekend als Merck & Co, kondigt twee samenwerkingen aan voor kandidaat-coronavaccins en een derde voor een antiviraal middel.

De beursgenoteerde Amerikaanse farmagroep MSD - in de Verenigde Staten en Canada bekend als Merck & Co - kondigt een drietrapsraket aan in de strijd tegen Covid-19. Het gaat twee samenwerkingsverbanden aan om kandidaat-vaccins te ontwikkelen en een derde om een oraal antiviraal middel te ontwikkelen.

Zo neemt MSD onder meer het Oostenrijkse biotechbedrijf Themis Bioscience over. 'Dat is gespecialiseerd in een technologieplatform dat gebruik maak van een gemodificeerd mazelenvirus als vector (een soort taxi die aangepast wordt om een stukje van het SARS-CoV-2-virus in het kandidaat-vaccin te vervoeren, red.)', zegt Brecht Vanneste, de managing director van MSD België.

Daarnaast bundelt het Amerikaanse farmabedrijf de krachten met de non-profit-organisatie International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). 'Voor de ontwikkeling van dat tweede kandidaat-Covid-19-vaccin bouwen we voort op ons technologieplatform dat al zijn merites bewees bij de ontwikkeling van het MSD-ebola-vaccin. Dat werd al goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese geneesmiddelenautoriteiten', zegt Vanneste.

België speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de meeste van onze vaccins. Brecht Vanneste Topman MSD België

'IAVI, dat oorspronkelijk zocht naar een vaccin tegen AIDS, heeft veel wetenschappelijke expertise en zoekt oplossingen voor minder begunstigde regio's in de wereld. MSD is van plan elk vaccin of geneesmiddel dat we ontwikkelen wereldwijd op grote schaal beschikbaar en betaalbaar te maken.'

Orale virusremmer

Los van beide kandidaat-vaccins gaat MSD ook samenwerken met het Amerikaanse biotechbedrijf Ridgeback Bio aan een antiviraal middel voor de behandeling van Covid-19-patiënten. 'Het gaat om een nieuw geneesmiddel dat we oraal willen toedienen, in tabletvorm', zegt Vanneste.

'Dat is makkelijker schaalbaar en makkelijker in te nemen dan een intraveneuze virusremmer. Het middel zit in de eerste fase van klinisch onderzoek (om na te gaan of het veilig is en geen nevenwerkingen heeft, red.), maar moet dus nog een heel traject afleggen.'

In ons land stelt MSD zo'n 1.300 mensen tewerk, in vestigingen in Heist - met een productie- en verpakkingseenheid - en Brussel. 'Uiteraard hoop ik dat we een rol zullen spelen in de aangekondigde vaccinprojecten, maar het is te vroeg om daar uitspraken over te doen', zegt Vanneste.