Farmareus Novartis broedt op miljardenovername

Novartis zou 7 miljard dollar willen betalen om het biotechbedrijf The Medicines over te nemen en zo een nieuwe cholesterolverlager in huis te halen.

Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De deal zou mogelijks nog dit weekend afgerond en bekendgemaakt worden.

The Medecines Company heeft er dit jaar al een enorme beursrit op zitten. Het aandeel verdrievoudigde sinds 1 januari. Novartis zou nu bereid zijn 85 dollar per aandeel te betalen. Dat is een premie van 25 procent op de slotkoers van vrijdag.

The Medicines ontwikkelde een medicijn om cholesterol te verlagen, bestemd voor hartpatiënten bij wie oudere alternatieven niet of onvoldoende werken. Met de overname breidt Novartis zijn positie in het domein van 'hartmedicijnen' - met onder andere Entresto (tegen hartfalen) - verder uit.

Novartis is een van de vele farmabedrijven die het grote geld bovenhalen om hun pijplijn van onderzoeksprojecten en nieuwe medicijnen uit te bouwen. Ze proberen hun gebrek aan eigen innovatie, aflopende patenten en het vooruitzicht op dalende omzetcijfers te compenseren met overnames.

Overnamecarrousel

Dit jaar alleen al spendeerden farmabedrijven wereldwijd 200 miljard euro aan overnames. Dat bedrag staat dan nog los van alle partnerschappen - zoals dat tussen het Amerikaanse Gilead en het Mechelse Galapagos - die werden gesloten om toegang te krijgen tot beloftevolle onderzoeksprojecten. De overnamecarrousel zal blijven draaien. De grootste farmabedrijven zijn winstmachines, hebben enorme cashbuffers opgebouwd en kunnen spotgoedkoop lenen. Het Belgische UCB kocht eerder dit jaar nog Rara Pharmaceuticals voor 2 miljard euro.