Farmareus Novartis schikt in Amerikaanse smeergeldzaak

De Verenigde Staten hadden Novartis voor het gerecht gedaagd in 2013, nadat eerder een klokkenluider - een gewezen vertegenwoordiger - de farmareus ervan had beschuldigd om zijn sprekersprogramma te misbruiken om artsen smeergeld te betalen om Novartis-medicijnen voor te schrijven. Novartis betaalde 'exorbitante bedragen aan sprekers die geen meningvolle presentaties leverden en voorzagen dure maaltijden en alcohol aan dokters en hun gevolg', luidde het in een mededeling van de federale aanklagers in Manhattan woensdag. CEO Vas Narasimhan benadrukte dat Novartis 'vandaag een ander bedrijf is'. Het zal als onderdeel van de deal de manier waarop het zijn medicijnen vermarkt aan dokters in de VS aanpassen, klinkt het donderdag in een communiquƩ. De Zwitserse farmareus gaf vorige week al aan dat het ook zo'n 347 miljoen dollar betaalt om tot een akkoord te komen rond gelijkaardige aantijgingen van smeergeldbetalingen aan dokters en ziekenhuizen in Griekenland en Vietnam.