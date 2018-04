Farmareus Roche bestrijdt kanker met big data

De Zwitserse farmagigant Roche wil met Flatiron, een digitaal platform met data van kankerpatiënten, onderzoek naar nieuwe medicijnen efficiënter laten verlopen.

Roche had al in februari aangekondigd dat het 1,9 miljard dollar op tafel legde voor het Amerikaanse Flatiron, en die overname werd vrijdag definitief afgerond.

Dat Roche zo'n gigantisch bedrag neertelt voor een start-up van nog geen zes jaar oud is opmerkelijk. Maar de Zwitsers beschouwen Flatiron als een bijzonder krachtig wapen in de strijd tegen kanker.

Het bedrijf uit New York ontwikkelt software waarmee onderzoekers naar de ziekte data van miljoenen kankerpatiënten snel kunnen verzamelen en analyseren. Flatiron puurt die informatie uit verschillende bronnen zoals laboratoria, onderzoekscentra of zorgverzekeraars. Op basis van die 'real life' data kunnen farmabedrijven dan hun onderzoeksmethodes bijschaven en en efficiënter nieuwe kankermedicijnen ontwikkelen.

Zoektocht naar blockbusters

Voor Roche is dat cruciaal. De Zwitserse groep geldt als een marktleider op gebied van kankermedicijnen - die maken zo'n 60 procent uit van de omzet. Maar de volgende jaren gaat Roche in de VS wel de patentrechten verliezen op drie van zijn 'blockbusters': Rituxan, Herceptin en Avastin. Het is dus zaak om zo snel mogelijk een nieuw stermiddel te ontdekken.

Vandaag heeft Roche 31 potentiële kankermedicijnen in de pijplijn. Door gebruik te maken van de technologie van Flatiron kan het dat onderzoeksproces versnellen en efficiënter laten verlopen. Goedkoper ook: vandaag wordt de kostprijs om een nieuw medicijn tegen kanker te produceren geschat op 4 tot 11 miljard dollar.

Roche had al een belang van bijna 13 procent opgebouwd in Flatiron. Maar om te vermijden dat concurrenten ook het bod zouden lanceren op het softwarebedrijf, besloten de Zwiters ook de andere aandeelhouders uit te kopen. De belangrijkste andere aandeelhouder van Flatiron was de durfkapitaalpoot van Google-moeder Alphabet.

Slangen verkopen

De roots van het Amerikaanse databedrijf liggen trouwens bij Google. Twee voormalige werknemers van de internetgigant, Nat Turner en Zach Weinberg, richtten Flatiron op in 2012. Dat gebeurde nadat leukemie was vastgesteld bij een neef van Turner. 'Zijn vader vroeg zich toen af welke medicijnen kinderen met deze ziekte precies toegediend krijgen en hoe de behandeling precies verloopt. Hij vond daar geen concrete informatie over. Toen we dat hoorden, was ons idee voor dit platform meteen geboren.'