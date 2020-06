Farmareus Sanofi schrapt 1.700 banen

De Franse farmareus Sanofi snoeit 1.700 jobs weg, waarvan 1.000 in eigen land weg. De mogelijke impact voor de 1.500 Belgische werknemers is nog onduidelijk.

De Franse farmareus Sanofi deelde vrijdag aan de Europese sociale partners mee dat hij de komende drie jaar 1.700 banen schrapt, waarvan 1.000 in eigen land. Dat gebeurt vooral in ondersteunende, commerciële en onderzoeksfuncties.

De herstructurering valt niet uit de lucht. Ze is het resultaat van de eind vorig jaar aangekondigde koerswijziging om te focussen op lucratieve groeidomeinen als kankermedicijnen en het onderzoek op andere terreinen, zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen, waar het bedrijf terrein had verloren, te staken. Ze staat los van Covid-19, zei Olivier Bogillot, de topman van de Franse afdeling, aan het persagentschap AFP.

Sanofi heeft met 1.500 werknemers een stevige voetafdruk in België. In Diegem en Brussel samen werken 350 mensen in commerciële en ondersteunende diensten. Verreweg de grootste sites zijn die in Geel (het vroegere Genzyme), met 800 mensen, en die van Ablynx in Gent, met zo'n 450 werknemers. Sanofi legde in 2018 3,9 miljard euro op tafel voor het Gentse biotechnologiebedrijf dat medicijnen ontwikkelt op basis van lama-antilichamen.