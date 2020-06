Farmasector blijft vlot aanwerven

De Pfizer-fabriek in Puurs trekt alle registers open om snel 150 werknemers te vinden voor de productie van een nieuw coronavaccin. Ook andere biofarmabedrijven zoeken nieuwe krachten. De zoektocht naar geschikte profielen blijft moeizaam, ook in deze crisistijd.

Vele sectoren kreunen onder de coronacrisis, bedrijven reageren met aanwervingsstops en de eerste ontslagrondes. Maar in de farmasector blijven de fabrieken en de jobmotor op volle toeren draaien. De farmagigant Pfizer maakt zich op voor de productie van een nieuw coronavaccin van zijn partner Biontech. Het afvullen zal gebeuren in zijn megafabriek in Puurs. Daarvoor zijn op korte termijn 150 extra mensen nodig.

Schermvullende weergave De fabriek van Pfizer in Puurs is een van de grootste farmafabrieken ter wereld. ©RV DOC

Om die vaccinmakers, van operatoren tot ingenieurs, te vinden, komt er voor het eerst een grote nationale campagne, met de website maakhetvaccin.be en een jobdag in juli. 'We kunnen niet tot september wachten als we in de herfst willen produceren', zegt Koen Colpaert, de woordvoerder van de fabriek. Dergelijke profielen zijn moeilijk te vinden. Pfizer werft dit jaar sowieso al 250 mensen extra aan om de groei op te vangen op de site in Puurs, waar 2.800 mensen werken.

Pfizer is geen alleenstaand geval in ons land. Bij UCB worden 150 mensen gezocht voor een nieuwe fabriek op de site in Eigenbrakel. Die zal produceren voor biotechmedicijnen, waaronder het potentiƫle psoriasismiddel Bimekizumab. Ook de jaarlijkse aanwerving van ruim 100 werknemers gaat gewoon door, zegt woordvoerder Laurent Schots. Eenzelfde verhaal bij Sanofi in Geel. 'We zijn volop bezig met de aanwerving van 150 mensen voor de uitbreiding van onze fabriek', zegt Sophie van Wel.

Ook iets verder in de Kempen, bij Janssen Pharmaceutica, blijven ze speuren naar goede mensen, zegt woordvoerder Tim De Kegel. De aanwerving van nieuwe werknemers stond tijdens de lockdown op een lager pitje, omdat het door allerlei coronaregels moeilijker was. 'Maar dat begint weer te lopen', zegt De Kegel. 'We maken ook meer gebruik van digitale tools om mensen aan boord te halen.'

Gegeerd

'De technische profielen zoals operatoren en ingenieurs die de farmafabrieken nodig hebben, zijn ook gegeerd in de chemiesector en hoogtechnologische maakbedrijven', zegt economist Geert Steurs van sectorkoepel Pharma.be. 'Voor de coronacrisis was er schaarste. Het is nog te vroeg om te weten of dat veranderd is. De farma is blijven doordraaien, maar andere sectoren niet. Als daar grote ontslagrondes komen, vermindert de krapte misschien.'

De onderzoeksafdelingen van de farma- en biotechsector hebben biotechspecialisten en mensen met een doctoraat nodig. Die profielen zijn nog specifieker en moeten soms in het buitenland gezocht worden. De Mechelse biotechgroep Galapagos werft voor de uitbreiding van zijn O&O-team lokaal aan, maar opende ook hubs in Boston en Bazel om internationaal mensen aan te trekken. 'Niet iedereen wil naar Belgiƫ komen', zegt woordvoerster Sofie Van Gijsel.