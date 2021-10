Farmaspecialist Sylphar staat te koop

De Belgische specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen Sylphar staat in de etalage. Geïnteresseerde partijen moesten al een eerste bod indienen bij de verkopers.

Robin List richtte Sylphar ruim tien jaar geleden op als spin-off van Remedent, een specialist in tandverzorging. Hij noemde de spin-off naar zijn twee kinderen, Sylke en Sylvan. Het bedrijf werd aanvankelijk gesteund door de Nederlandse investeringsfonds Concordia.

Die werd vier jaar geleden afgelost door het investeringsfonds Vendis. Dat bezit, net als CEO List, de helft van de aandelen. Daar komt binnenkort allicht verandering in, want de aandeelhouders van Sylphar werken, geadviseerd door de zakenbank Rothschild, aan een exit. De eerste biedingen van geïnteresseerde partijen moesten naar verluidt eerder deze week ingediend worden. Wie geboden heeft, is onduidelijk. Bij Vendis wou men geen commentaar kwijt.

De producten van Sylphar worden via apotheken en winkels van derden verkocht, maar ook online.

In eigen land kan het dossier Vision Consumer Health interesseren. Dat is het onlineplatform voor vitaminen, voedingssupplementen en cosmetica van Yvan Vindevogel. De West-Vlaamse ondernemer timmert al vier jaar aan de groei van Vision, onder meer via overnames. Vindevogel wilde niet reageren.

Witte tanden

De productenportefeuille van Sylphar is het jongste decennium fors gegroeid, mede via overnames. List maakte van iWhite (voor witte tanden) het nummer één in zijn categorie bij Europese apothekers. Het productengamma omvat ook de merken Remescar (bestrijding van oogwallen en rimpels), Herpatch (koortsblazen en aften) en Shur (slechte adem). In 2019 kwamen daar middelen bij om okselvijvers en zweethanden en -voeten te bestrijden. Vorig jaar kocht Sylphar zijn Duitse sectorgenoot Alpha Foods (voedingssupplementen en veganvoeding).

De Vlaamse groep was in 2019-2020 (tot 31 maart) goed voor een geconsolideerde omzet van 36 miljoen euro en een bedrijfswinst van 1,77 miljoen. De producten worden via apotheken en winkels van derden verkocht, maar ook online. Welk effect de coronacrisis op de cijfers had, is onduidelijk.

Dubbelslag

Sylphar is niet de enige deal waarmee Vendis bezig is. Woensdag berichtte De Tijd dat het investeringsfonds en de selfmade ondernemer Jan Ollevier de zakenbank JPMorgan hebben aangetrokken om de verkoop van de groep boven de badkamer- en (tuin)meubelketens X²O, Overstock Garden en Juntoo voor te bereiden. Dat proces zit nog in een heel pril stadium.