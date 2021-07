Farmatelg Fiona du Monceau: ‘Ik deed mijn Harvard-examens met een baby op de arm’

Haar familie bouwde met UCB een farma-imperium uit, waarvan zij sinds kort vicevoorzitter is. Maar nog meer houdt Fiona du Monceau van de spannende biotech. ‘Als tiener droomde ik ervan naar Afrika te reizen en de oorsprong van ebola te vinden.’

Een sober binnenterras in hartje Brussel. Het lijkt ons een praktische, maar niet gewaagde keuze als locatie voor een zomergesprek. Maar dit restaurant heeft een missie. Het personeel van 65 Degrés bestaat uit mentaal gehandicapten. Ze krijgen hier een kans om hun weg te vinden in het normale leven.

Ons oorspronkelijke voorstel om af te spreken in het kasteel van Terhulpen, dat in 1894 in het bezit van haar voorvader Ernest Solvay kwam, wees Fiona du Monceau (42) galant van de hand. ‘65 Degrés is meer mijn stijl. Het is kleiner. Als project voor werkgelegenheid en inclusie heeft het impact. En het is discreter dan een kasteel. Dat ligt me wel.’

Profiel Fiona du Monceau (42) studeerde management aan de Solvay Business School en haalde een MBA aan Harvard. Ze begon haar carrière bij McKinsey en werkte daarna onder meer voor het farmabedrijf Eli Lilly. In 2014 ging ze aan de slag bij UCB, het bedrijf waar haar familie mee aan de basis lag. Ze werkte er bij UCB Ventures, de durfkapitaalgroep. Zo kwam ze in contact met ExeVir, een Gentse start-up die aan een coronamedicijn werkt op basis van antilichamen bij lama’s. Als operationeel directeur stond ze onder meer in voor de kapitaalrondes. In november 2020 volgde ze haar moeder op als familiaal bestuurder bij UCB.



ExeVir haalde in twee kapitaalrondes 42 miljoen euro op, een groot bedrag voor zo’n pril biotechbedrijf. Du Monceau: ‘De omstandigheden zijn uitzonderlijk, omdat we de looptijd van onderzoek tot patiëntenonderzoek willen terugbrengen tot negen maanden, met een mogelijke lancering volgend jaar. Normaal neemt zoiets zes tot acht jaar in beslag. Daarom is de investering zo groot.’

Ze spreekt met zachte stem en is ietwat verlegen in het begin. Dat kan ook liggen aan het feit dat ze erop staat het interview in het Nederlands te beginnen, al blijkt ze dat niet altijd vol te kunnen houden. Ze schakelt vaak over naar het Engels, en haar Nederlands is doorspekt met een West-Vlaams accent, een restant van haar onderwijsjaren in het internaat van Zevenkerke bij Brugge, een school die geliefd is bij de rijkere families van dit land.

Tot voor kort woonde Du Monceau met haar gezin in Londen, waar ze haar kinderen in het Engels opvoedde. Haar man leidt er een internationaal bedrijf in financiële dienstverlening. Nadat ze begin vorig jaar operationeel directeur van de Gentse biotechstart-up ExeVir was geworden, pendelde ze een tijdje tussen België en Londen. Maar de pandemie bracht het gezin definitief terug naar België.

Grenzen zijn nooit goed. Ze verhinderen innovatie, om maar iets te zeggen.

‘Het was een heel snelle beslissing,’ zegt ze. ‘Het Verenigd Koninkrijk dreigde helemaal op slot te gaan, en we wilden dicht bij de familie zijn voor als er iets zou gebeuren.’ Onderliggend speelde ook de brexit een rol. ‘Dat vond ik zo jammer. Natuurlijk zal er wel een nieuw evenwicht komen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa. Maar grenzen zijn nooit goed: ze verhinderen innovatie, om maar iets te zeggen.’

Nadat we een gin-tonic en wat amuse- bouches hebben besteld, vertelt du Monceau waarom de keuze voor België zo goed voelt. ‘Het was het juiste moment om terug te komen. In het buitenland de handen uit de mouwen steken, een carrière opbouwen en veel bijleren is goed. Maar het is nog beter met die bagage terug te komen en in je thuisland iets op te bouwen.’

België was sowieso al belangrijker geworden in haar carrière. In november volgde ze haar moeder, Evelyn du Monceau, op in de raad van bestuur van UCB, het beursgenoteerde farmabedrijf waar de familie mee aan de basis ligt. En haar werk bij ExeVir bracht haar steeds meer Zwijnaarde. De start-up werkt aan een geneesmiddel tegen corona op basis van antistoffen van lama’s.

‘In juni vorig jaar zijn we van start gegaan op basis van onderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Ik kende het instituut vanuit mijn functie bij UCB Ventures, de durfkapitaalpoot van het farmabedrijf. Een voordeel van lama-antilichamen is dat ze klein zijn en dieper kunnen doordringen in viruseiwitten. Ze hechten zich vast aan delen van het coronavirus die anders niet toegankelijk zijn en verhinderen zo de reproductie.’

U werkte eerder voor grote bedrijven als McKinsey, Eli Lilly en dus UCB. Vanwaar de keuze voor een start-up?

Du Monceau: ‘Ik hou van de mentaliteit: getting things done is leuk. Al kan je zo’n cultuur ook creëren bij een groot bedrijf. Het gaat erom een juiste groep mensen bijeen te krijgen rond een visie, en dan hopen dat je iets kan maken dat uiteindelijk bij de patiënt belandt.’

‘Als tiener was ik al gefascineerd door infectieziektes, en die interesse is gebleven. Ik hou nog altijd ebola in mijn achterhoofd. Gelukkig is dat virus niet verspreidbaar via de lucht, want je wil je niet inbeelden wat dat zou betekenen. Nu beschouwen sommigen dat nog altijd als een kleine ziekte in Afrika, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen.’

Infectieziektes zijn een opmerkelijke passie voor een tiener. Speelden daar de genen van uw voorvader Ernest Solvay?

Du Monceau: ‘Mijn interesse werd gewekt toen ebola opdook. Toen wisten ze zelfs nog niet via welk dier het virus op de mens was gesprongen. Ook de snelheid waarmee hiv de wereld veroverde, boeide me. Het is wonderlijk te zien hoe die kleine schepsels zich sneller aanpasten dan dat de mensheid een oplossing kon vinden. Welke grens je ze ook oplegt, ze vinden altijd een manier om erdoor te geraken.’

‘Als 15-jarige droomde ik ervan naar Afrika te reizen en het dier te vinden dat verantwoordelijk was voor die overdracht. Maar bij mijn studiekeuze op mijn 18de ging ik toch voor een managementopleiding aan de Solvay Business School.’

Omdat uw ouders u liever in een ernstige richting zagen volgen dan een droom najagen?

Du Monceau: ‘Nee, hoor. Ze gingen me mijn gang laten gaan. Ik werd overtuigd toen ik aan Solvay een proefles volgde over geografische economie, waarin je kon zien hoe producten als sojabonen tussen landen werden verhandeld. En een studie geneeskunde en virologie zou in totaal 13 jaar kosten. Zo veel geduld had ik niet.’

Vanwaar de drive om een bijdrage te leveren aan de maatschappij?

Du Monceau: ‘Ik heb actie nodig. Dat ligt in mijn persoonlijkheid. Maar ook de familiewaarden spelen een rol. De stelregel is: wat je ook doet, groot of klein, werk hard, dan komt de impact van zelf.’

Glasgerinkel. Een overijverige ober heeft een wijnglas van een tafel gemaaid. Het doet ons eraan denken dat we nog altijd op de hapjes wachten. ‘De keuken is ermee bezig’, klinkt het vriendelijk.

Het zakenleven zit du Monceau in het bloed. Haar betovergrootvader aan vaderskant was de stichter van het warenhuis Au Bon Marché, dat later uitgroeide tot de supermarktketen GB. Ook haar vader was actief in die groep (GIB). Nu is hij nog voorzitter van ING België.

Haar overgrootvader aan moederskant, Emmanuel, was de eerste topman van UCB, dat in 1928 als een soort spin-off van de chemiereus Solvay is ontstaan. Haar overgrootmoeder Paule Van Parys was een kleindochter van Ernest Solvay, in 1863 de oprichter van de gelijknamige chemiereus. En haar moeder Evelyn was tot eind vorig jaar voorzitter van UCB. Du Monceau moet nu als vicevoorzitter de familiebelangen verder verdedigen.

Werd vroeger aan de eettafel over zaken gesproken?

Du Monceau: ‘Vaak. Niet noodzakelijk over de bedrijven waarin we actief waren, maar over zakendoen in het algemeen. Zo heb ik geleerd problemen op te lossen. Mijn man heeft ook een eigen bedrijf, dus die tafeltraditie zetten we voort.’

Wat hebben uw ouders u bijgebracht?

Du Monceau: ‘Dat je door de tegenslagen van het moment moet kijken, omdat vooral de lange termijn belangrijk is voor de gezondheid van een bedrijf. Onze familiegeschiedenis speelt daar wellicht een rol in: je draagt zorg voor iets om het door te kunnen geven aan de volgende generatie. Ik denk dan aan UCB, GIB of Solvay.’

Ik heb veel slapeloze nachten gehad. Als ik in december geen nieuw kapitaal had gevonden, bestond Exevir niet meer.

Het is nu uw beurt om de familie te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van UCB. Spelen andere waarden in deze generatie dan bij uw ouders?

Du Monceau: ‘Wij zijn altijd bezorgd geweest over onze impact op de wereld. Maar wellicht zijn ecologie en duurzaamheid nu toch nog wat meer op het voorplan getreden. Dat zie ik ook bij mijn neven en nichten. De wereld is geëvolueerd, de uitdagingen zijn anders. Mijn ouders en grootouders hebben bijvoorbeeld moeten reageren op economische crisissen.’

Past die langetermijnvisie wel met de wereld van de start-ups in de biotech, waarin u nu zit? Vele daarvan zijn geen lang leven beschoren.

Du Monceau: (lacht) ‘Daar ben ik me goed van bewust, getuige de vele slapeloze nachten die ik heb gehad. Als ik in december geen nieuw kapitaal had gevonden, bestonden we niet meer. Er zijn zoveel risicofactoren. Werkt je actieve bestanddeel? Kan je je genoeg onderscheiden van je concurrenten? Als dat het geval is, moet je nog een platform uitbouwen dat het op lange termijn uithoudt.’

‘Weet u, mijn terugkeer naar België was ergens ook een emotionele beslissing. Ik vind het belangrijk van hieruit iets te kunnen opbouwen. Als je de jobs hier wil houden, is dat een noodzaak. Dat is niet alleen mijn visie, maar die van de hele familie. Je wil een wereldwijde impact hebben, maar het is zo belangrijk dat het hoofdkwartier van bedrijven hier blijft omdat je zo een heel ecosysteem opbouwt.’

Wilt u aan de wieg staan van een nieuwe Belgische multinational, zonder de namen UCB en Solvay nu te noemen?

Du Monceau: (lacht) ‘Een droom is nog geen realiteit. Ik bekijk het stap per stap.’

Maar uw ogen blinken wel als u dit zegt. Het potentieel in de wereld van de biotech is enorm.

Du Monceau: ‘Maar de risico’s zijn ook enorm. Dat mag je nooit vergeten.’

We vragen nog eens naar de amuse-bouches. Terwijl de ober in de keuken gaat informeren, vertelt du Monceau over haar periode in de Verenigde Staten. ‘Toen mijn man er nog studeerde, werkte ik er voor McKinsey. Nadien hebben we de rollen omgedraaid: hij begon te werken en ik werd toegelaten aan Harvard, waar ik student en mama was. In het eerste jaar heb ik examens gedaan met een baby van een week oud op de arm. Het alternatief was: mijn studies een jaar uitstellen.’

Sindsdien kunt u wel wat stress aan.

Du Monceau: (glimlacht) ‘Inderdaad. Zeker dit jaar, met vier schoolgaande kinderen tijdens corona, kwam dat van pas.’

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Hebt u het extra moeilijk gehad om op te klimmen? De farma- en biotech- wereld blijft, zeker in het management, overwegend mannelijk.

Du Monceau: ‘Dat verandert stilaan, maar er is nog veel werk. Bij ons zijn twee op de drie managers vrouwen. Ik wil er alles aan doen om de mix te verbeteren. Vrouwen vinden is soms nog een uitdaging, maar je moet ze ook een kans willen geven.’

Vindt u quota in de raden van bestuur een goede maatregel?

Du Monceau: ‘Quota helpen, natuurlijk. Maar je moet erover blijven waken dat je niet inboet op kwaliteit. Quota dwingen bedrijven op zoek te gaan naar diversere profielen, met een achtergrond die ze anders misschien als minder evident beschouwen. Als je een headhunter niet expliciet vraagt 50 procent - of meer - vrouwen in de selectie op te nemen, krijg je ze ook niet. En die andere profielen brengen een nieuwe toegevoegde waarde in je bestuur.’

‘Je brengt om te beginnen meer bij voor de andere vrouwen in het bedrijf, omdat je veel dezelfde dingen hebt meegemaakt, omdat je bijvoorbeeld ook kinderen hebt of hebt gevochten tegen het glazen plafond. Verder zijn wij vrouwen sterk in people management en strategisch denken.’

Hebt u zich ooit onheus behandeld gevoeld?

Du Monceau: ‘In sommige sectoren boks je op tegen de mannen die samenhokken als buddy’s. Zeker de investeringswereld is in dat bedje ziek. In de farma valt het wel nog mee, tenzij bij de verkoopafdeling. Als je zo’n afdeling leidt, moet je echt in het mannenwereldje thuis zijn en mee kunnen praten over voetbal of - in het Verenigd Koninkrijk - rugby en cricket. Met de Rode Duivels en de Belgische voetballers in de Engelse voetbalcompetitie had ik dan nog een voordeel.’

U hebt zich dus aangepast om diezelfde taal te spreken?

Du Monceau: ‘Ja. Maar dat vergt tijd. Op een van de grootste congressen in de wereld van het risicokapitaal, Jefferies in Londen, zag ik dat de zaal voor 99 procent gevuld was met mannen. ‘Oh my god’, dacht ik.’

De zomer van Fiona du Monceau Door de opstart van Exevir heeft Fiona du Monceau al meer dan een jaar geen vakantie genomen. Deze zomer trekt ze met haar gezin wellicht naar de Ardennen.



‘De ideale vakantie is voor mij een mix van sport en cultuur. Ik hou van uitdagingen: canyoning, bergbeklimmen, een huttentocht, in een koud meer springen.’



‘Met het gezin en kleine kinderen zijn wandelen en fietsen zeker zo fijn. Daarom zijn de Ardennen een goede keuze. De streek rond Achouffe en La Roche is perfect.’



‘Ik wil ook graag nog eens terug naar Brugge en Gent. Dit is het ideale moment om België te herontdekken. En van een barbecue in de tuin met vrienden of familie kan ik ook genieten.’

Heeft het soms ook voordelen om dan een vrouw te zijn?

Du Monceau: (lacht) ‘They remember you. Dat is zeker. Maar dan mag je wel geen fouten maken, want dat onthoudt iedereen. Het werkt in twee richtingen.’

‘In het begin denk je dat het volstaat je job perfect te doen. Daarna wil je zo snel mogelijk naar huis om bij je gezin te zijn. Je maakt geen prioriteit van dat netwerken, omdat het opvoeden van je kinderen belangrijker is. Gewoon al dat besef doorgeven aan andere vrouwen geeft je een meerwaarde als vrouwelijke leider in een bedrijf.’

‘Ik heb al stevige discussies moeten voeren op hr-afdelingen, zeker in de VS. Dat het niet betekent omdat een vrouw op moederschapsverlof gaat dat ze niet zal terugkomen en even hard zal werken. Ze zal zelfs twee keer meer werk verzetten dan iemand anders, gewoon omdat ze wil bewijzen dat ze het kan. Zelfs als ze vier vijfde werkt. Maar als je niet genoeg mensen rond de tafel hebt om dat te beargumenteren, krijgen die vrouwen de job niet.’

Voor uw moeder, die voorzitter was van UCB tot ze vorig jaar de leeftijdsgrens van zeventig bereikte, moet het nog minder evident geweest zijn zich te handhaven in zo’n mannelijke wereld.

Du Monceau: ‘Dat klopt. Ze er is erin gegroeid. Ze heeft dat kunnen doen dankzij het vertrouwen van de familie. Ze heeft zich niet echt willen profileren als vrouw, maar nam haar taak op als verantwoordelijkheid voor de familie. Ze is erg toegewijd.’

Was het belangrijk dat zij werd opgevolgd door een vrouw?

Du Monceau: ‘Met de neven en nichten hebben we een antwoord gezocht op de vraag wie UCB nodig had. Wie heeft de juiste ervaring, loopbaan, liefde voor het bedrijf en de nodige emotionele intelligentie? Het ging niet om de vraag of het een man of een vrouw moest zijn.’