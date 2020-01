Financieel directeur Biocartis stapt op na ploeterjaar

Het Mechelse biotechbedrijf ziet zijn financieel directeur vertrekken. Het aandeel zakt 5 procent.

Ewoud Welten, de CFO van het biotechbedrijf Biocartis , verlaat het bedrijf voor 'een opportuniteit in Nederland, dichter bij zijn thuis en familie'. De zoektocht naar een opvolger is gestart, meldt het bedrijf. Welten, voormalig bankier bij Kempen & Co die bij Biocartis belandde via een stage, blijft nog aan tot maart.

Biocartis maakt draagbare labo's die het mogelijk maken snel en accuraat DNA-mutaties in kaart te brengen voor kankerdiagnose. Zo'n minilabo, Idylla genaamd, helpt oncologen de juiste therapieën te selecteren voor hun patiënten. De tests gebeuren door cartridges, een soort plastic cassette, met wat bloed of weefsel in het Idylla-systeem te stoppen.

6,12 euro Aandeel Het Biocartis-aandeel zakte met 5 procent.

2019 was voor Biocartis een jaar van financieel geploeter. Het diagnostiacabedrijf stelde teleur op de Amerikaanse markt en slaagde er niet in de verkoopcijfers op te krikken.

Volumes

De verkoop van de Idylla-cartridges moest Biocartis richting rendabiliteit sturen. 'In de eerste plaats moeten we de volumes optrekken. Dat betekent dus meer cartridges verkopen. Dankzij hogere volumes vergroot de winstgevendheid van het product. De groei is nodig om over twee à drie jaar winstgevend te worden', zei CEO Herman Verrelst in mei aan De Tijd.

Schermvullende weergave Herman Verrelst, de CEO van Biocartis. ©Wim Kempenaers

Biocartis haalde de verwachtingen niet, waardoor het in september de jaarprognoses moest verlagen. Het aandeel zakte na de tegenvallende resultaten met 32 procent, naar 7 euro. Vandaag zakte Biocartis tot 6,12 euro.

Expansie

Biocartis heeft in 2019 meer dan 200 miljoen euro opgehaald om de geografische expansie te ondersteunen. Maar net in de Verenigde Staten vielen de jongste resultaten tegen. 'We hebben in de VS enkele nieuwe klanten overtuigd, maar klanten doen er langer over dan verwacht om de technologie te integreren in hun werking', zei Verrelst in september na de dramatische koersval.

Om sneller te kunnen groeien, zegde Biocartis de samenwerking met zijn distributiepartner Thermo Fisher Scientific - een gigant met een beurswaarde van ruim 100 miljard dollar - op. 'We zullen alles zelf in handen nemen', zei Verrelst toen overtuigd.