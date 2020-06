Financieel directeur Hyloris stapt op

Patrick Jeanmart, de financieel directeur van Hyloris, heeft het farmabedrijf verlaten. Dat gebeurt net voor de beursgang.

De beursintroductie van Hyloris is, hoewel de omvang beperkt is, een zeer belangrijke gebeurtenis voor Euronext Brussel. Het farmabedrijf is de eerste nieuwkomer op de Brusselse beurs sinds de beursgang van Sequana Medical in februari 2019. De operatie is bovendien een uiting van het herwonnen optimisme van de markten na de moeilijke coronamaanden.

Naast de groeiperspectieven zijn correcte financiën een belangrijke voorwaarde om een beursoperatie te doen slagen. Net nu verlaat financieel directeur van Hyloris, Patrick Jeanmart, het bedrijf van Stijn Van Rompay.

Zijn vertrek wordt gemeld in het prospectus voor de beursgang. Jeanmart is op 15 juni opgestapt 'wegens persoonlijke omstandigheden'. Hij was nog maar anderhalve maand aan de slag bij het Luikse bedrijf.

Jeanmart zal 'overgangsdiensten' bieden aan Hyloris, om de overdracht soepel te laten verlopen. Astrid Heiremans is aangeworven als interim-CFO. Het bedrijf is ijverig op zoek naar een definitieve opvolger van Jeanmart en hoopt die na de beursintroductie aan te stellen.

De inschrijving op de 5 miljoen nieuwe aandelen die Hyloris uitgeeft, is op woensdag 17 juni begonnen en loopt tot 25 juni voor particuliere beleggers. De interesse voor de beursgang blijkt groot, want na twee dagen was op alle aandelen ingeschreven. De inschrijvingen kunnen ten vroegste 24 juni worden afgesloten.