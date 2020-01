Fins-Belgische hightech houdt Chinese ziekenhuizen virusvrij

Het Finse Genano, voor 10 procent in handen van de Belgische holding d’Arsac, leverde al 121 luchtontsmettingsinstallaties aan Chinese ziekenhuizen. ‘De elektrotechnologie vernietigt alle coronavirusdeeltjes.’

Om alle coronavirusdeeltjes in de lucht van isolatiekamers van ziekenhuizen te kunnen vernietigen, kochten Chinese openbare ziekenhuizen de voorbije weken in allerijl al 121 hoogtechnologische luchtontsmettingsinstallaties van het Fins-Belgische bedrijf Genano.

‘Zo’n toestel ziet er een beetje uit als een koelkast op wieltjes’, zegt de Vlaming Marc Van Mael, die via zijn financiële holding d’Arsac al ruim twaalf jaar in Genano investeert. Hij bezit 10 procent van de aandelen in de Finse specialist in luchtzuiveringstechnologie. Van Mael zetelt er ook al geruime tijd in de raad van bestuur.

Hoogspanning

In het hart van Genano’s luchtontsmettingsinstallatie - die 90 kilo weegt, 1,60 meter hoog is en 10.000 euro kost - zit een onzichtbaar elektrisch geladen veld onder hoogspanning. Dat capteert en vernietigt alle coronavirusdeeltjes die er via een tube naar binnen gezogen worden en maakt zowel de circulerende als uitgaande lucht van isolatiekamers virusvrij. De toestellen worden geleverd in ziekenhuizen in de coronavirusbrandhaard Wuhan en omstreken.

‘Het verschil tussen onze technologie en die van de concurrenten is dat zij filters gebruiken, bijvoorbeeld van papier of textiel’, zegt de Finse CEO Niklas Skogster. ‘Maar een virus blijft daarop leven en wordt zo een ziektebron. Natuurlijk kan je om de zoveel tijd de filter vervangen. (lacht) Maar ik zou dat niet willen doen.’

Onze luchtontsmettingsinstallatie ziet eruit als een koelkast op wieltjes. Marc Van Mael Vlaamse aandeelhouder en bestuurder van Genano

Voor Genano, dat in Finland 50 mensen in dienst heeft en 10 miljoen euro omzet draait, is de medische sector de belangrijkste afzetmarkt voor zijn luchtzuiveringstechnologie, waar het 20 jaar geleden een eerste patent op nam. Een stuk van de intellectuele eigendomsrechten wordt in ons land beheerd door Genano Benelux, een filiaal dat geen werknemers telt.

MERS-virus

Het is niet de eerste keer dat een gealarmeerde overheid het Fins-Belgische bedrijf bij de uitbraak van een virus te hulp roept. ‘We hebben een paar jaar geleden al eens tientallen installaties geleverd aan ziekenhuizen in Saoedi-Arabië, in volle uitbraak van het MERS-virus’, zegt Skogster. ‘Ze waren niet klaar om de toevloed aan patiënten op te vangen en hadden grote nood aan isolatiekamers.’

Ondertussen krijgen Van Mael en Skogster steeds meer vragen van Chinese ziekenhuizen. ‘Het is wel afwachten of de leveringen vanuit Finland, waar we de installaties produceren, kunnen blijven doorgaan’, zegt Skogster. ‘Vanaf 4 februari schrapt Finland alle commerciële vluchten naar China. Het is nog niet duidelijk of dat ook voor cargovluchten geldt. Op dit moment mogen ook enkel Chinese leden van de overheid en soldaten zich vrij bewegen in de crisisgebieden.’