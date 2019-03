Floridienne ziet winst fors stijgen

Floridienne kende een sterk 2018 met dank aan de afdeling life biosciences (bestuiving via hommels). De afdeling feestvoeding hinkte achterop en daar komen maatregelen.

De industriële holding Floridienne zag over 2018 haar nettowinst stijgen met 31 procent tot 10,5 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan de divisie lifesciences die voor 11,8 miljoen euro aan de winst bijdroeg.

Deze divisie profiteert van de trend naar natuurlijke producten. Bovendien voert het een groeistrategie. Biobest nam in januari de Australische groep Bugs for Bugs over, een producent van insecten die worden ingezet voor biologische bestrijding. Ook de enzymeactiviteiten breiden uit.