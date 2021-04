Fornieri in verdenking gesteld voor misbruik van voorkennis

De oprichter en belangrijkste aandeelhouder van farmabedrijf Mithra, François Fornieri, is in verdenking gesteld voor misbruik van voorkennis. Dat bevestigt zijn advocaat.

Fornieri is woensdag door de politie ondervraagd in een zaak van mogelijke handel met voorkennis. Ook Luciano D'Onofrio, de sportief directeur van Antwerp FC, en Samuel Di Giovanni, de topman van de bewakingsfirma Protection Unit, werden ondervraagd. Dat gebeurde door de federale gerechtelijke politie van Luik, met steun van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Het dossier heeft betrekking op 'dubieuze aankopen' van aandelen-Mithra in de periode eind 2018-begin 2019. Dat onderzoek werd al geopend in 2019. In het begin van 2019 hadden de banken Belfius en BNP Paribas Fortis verdachte geldtransacties gemeld aan de antiwitwascel. En na de verhoren van woensdag heeft de Luikse onderzoeksrechter Fornieri ook in verdenking gesteld voor misbruik van voorkennis. Dat bevestigt zijn advocaat Fabian Culot.