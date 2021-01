Fornieri ontkent aantijgingen tegen compagnon D’Onofrio

Volgens de Franstalige publieke omroep RTBF is het parket van Luik een onderzoek gestart naar D’Onofrio, sinds jaar en dag een goede vriend van Fornieri. Volgens de RTBF zou D’Onofrio een som geld hebben geleend aan een rente die zo hoog was dat ze de wettelijke interestvoeten overschrijden. Het parket in Luik wilde vrijdag geen commentaar geven op het nieuws.