Franse biotech Graftys kiest voor Belgische make-over

Graftys, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in biomaterialen, haalt 4,1 miljoen euro op en kiest voluit voor het Waalse biotech-ecosysteem.

Graftys werd in 2005 opgericht in het Zuid-Franse Aix- en-Provence, maar kiest nu heel duidelijk voor de Belgisch ‘nationaliteit’. Het bedrijf haalde 4,1 miljoen op bij vier investeerders, waarvan drie Belgen: Innovation, Noshaq (het vroegere Meusinvest) en The Club Deal. De Franse investeerders is het fonds Ouest Ventures III.

De hoofdetel van Graftys wordt gevestigd in Gosselies nabij Charleroi. En ook de CEO is ‘made in Belgium’: het gaat om Enrico Bastianelli, de vroegere CEO van Bone Therapeutics. Volgens hem kiest het bedrijf voor een structuur die optimaal kan profiteren van ‘de beste competenties in Frankrijk ern België’. De vestiging in Aix blijft behouden, maar we gaan ook profiteren van het Waalse biotech-ecosysteem’.