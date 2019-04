Fransen en Nederlanders bannen resem borstimplantaten

Nadat Frankrijk bekendgemaakt heeft dat het meerdere types borstprotheses verbiedt omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn, overwegen andere landen te volgen. In ons land zeggen de plastische chirurgen 'verbaasd' te zijn door het initiatief.

De Franse gezondheidsinspectie (ANSM) stelde gisteren dat bepaalde types borstprotheses niet meer mogen worden gebruikt, omdat ze kanker kunnen veroorzaken. Parijs noemt het een voorzorgsmaatregel. Wie zulke borstimplantaten al heeft, hoeft ze niet per se te laten verwijderen.

Dertien producten van zes producenten vallen onder de ban. Het gaat om zogenaamde macrogetextureerde protheses en om protheses met een omhulsel van polyurethaan.

570 BIA-ALCL Wereldwijd kregen 570 vrouwen met borstimplantaten een zeldzame vorm van kanker.

Het ANSM kwam tot de beslissing nadat in Frankrijk 56 vrouwen met prothesen een zeldzame vorm van kanker hadden gekregen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de borstimplantaten de aanzet kunnen vormen voor een uitzonderlijke kanker van het afweersysteem: BIA-ALCL of grootcellig anaplastisch lymfoom. Wereldwijd is sprake van 570 gevallen. In de VS alleen zijn er 359. Van hen zijn er negen gestorven. In België heeft het geneesmiddelenagentschap FAGG weet van 6 vrouwen met BIA-ALCL.

Na het Franse verbod beslisten de plastische chirurgen in Nederland meteen dezelfde borstimplantaten niet meer te gebruiken. Of het tot een verbod komt, heeft Nederland nog niet beslist. Ook Canada en Australië overwegen Frankrijk te volgen.

'Verbaasd'

In ons land stelt de Koninklijke Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS), de organisatie die de meeste plastische chirurgen vertegenwoordigt, 'verbaasd' te zijn door de beslissing van Frankrijk. Volgens de organisatie is die niet gebaseerd op geldige wetenschappelijke gegevens. Ze nuanceert het aantal kankergevallen.

'Bij de miljoenen borstimplantaten die over de hele wereld zijn geplaatst, zijn er ongeveer 600 gevallen bekend en waarschijnlijk zelfs minder omdat sommige dubbel zijn geteld', zegt de vereniging in een persbericht. 'Als de kankers vroegtijdig worden opgespoord en juist worden behandeld, hebben ze ook een uitstekende prognose.'

Het initiatief van Frankrijk is een reactie op het PIP-schandaal dat opdook in 2010. PIP is een producent die implantaten maakte met een omhulsel dat kon scheuren en gevuld was met een irriterende gel. 150.000 slachtoffers in 65 landen moesten de protheses in de nasleep van het schandaal laten verwijderen.