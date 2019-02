Fransen stoppen Ablynx' onderzoek naar verkoudheidsvirus

De Fransen probeerden via de overname hun al jaren sputterende groeimotor weer aan de praat te krijgen. ' We gaan niet voor disruptie ', beloofde CEO Olivier Brandicourt bij de ondertekening van de miljardendeal.

Minder goed nieuws voor Ablynx was er 12 uur later, goed verborgen in het persbericht met de jaarresultaten van Sanofi . Daar staat op pagina 1 onder de noemer 'fase 2-onderzoek' kort dat Ablynx' onderzoek naar het verkoudheidsvirus RSV is stopgezet.