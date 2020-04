Frustratie bij mondmaskerbedrijven

De overheid wordt overspoeld met voorstellen van bedrijven die mondmaskers willen maken. Dat leidt tot overvolle labo's en frustraties.

Waarom kunnen we in België niet zelf mondmaskers gaan produceren in plaats van ze te importeren, klinkt het lichtjes gefrustreerd bij de Belgische leverancier van lasmachines Alpha. 'We hebben de machines, België is expert in textiel en er interesse en geld genoeg, zo horen we bij ondernemers, om er mee te starten. Toch lukt het nog niet', zegt directeur Christophe Cuigniez van Alpha.

Alpha levert nu twee machines voor Nederlandse ondernemers, met een optie op een derde. Voor ons land nog niets. Cuigniez: 'In Nederland wordt gewerkt in opdracht van ziekenhuizen. Heel pragmatisch. Bij ons, zo heb ik de indruk, loopt alles via de politiek en daar zien we geen echte strategie voor de productie van mondmaskers hier. De overheid zou de Belgische ondernemers meer moeten faciliteren en duidelijk moeten bepalen wat ze kunnen en mogen produceren, hoe de maskers er moeten uitzien en wat ze mogen kosten. Dan pas kunnen ze investeren en aan het werk gaan'.

Cuigniez zegt een tiental aanvragen te hebben binnengekregen van ondernemers die interesse hebben in zijn machines en met de productie willen starten. Namen wil hij niet noemen. 'Maar ze wachten allemaal nog op een signaal van de overheid'.

'Hier mondmaskers produceren is de enige manier om ons onafhankelijk te maken van buitenlandse productie.' Christophe Cuigniez Directeur Alpha

Alpha levert al 25 jaar machines en knowhow voor het (ultrasoon) lassen van plastics en technisch textiel. Ze worden ingezet - meestal als onderdeel van een productielijn - in de fabricage van auto-onderdelen (Tesla en Volvo), voor Nespresso-capsules, Senseo-pads, kartonnen drankverpakkingen (Tetrabrick), tandpastatubes, pennen, luiers... Alpha is ook invoerder van de Zwitserse Telsonic machines die mondmaskers maken. Dat bedrijf draait nu dag en nacht om de wereldwijde vraag te kunnen volgen.

Cuigniez: 'Onze machines zijn mits kleine aanpassingen inzetbaar voor de productie van FFP2, FFP3 en chirurgische mondmaskers en kunnen er 100.000 maskers per week maken. Het kabinet van minister De Block is op de hoogte van onze expertise en heeft geantwoord die te zullen bekijken. Maar tot nog toe is er weinig gebeurd. Ik begrijp het wel. De overheid koos aanvankelijk voor snelle levering. Maar mondmaskers zullen ook op langere termijn belangrijk blijven. Hier produceren is de enige manier om ons onafhankelijk te maken van buitenlandse productie, die zo blijkt nu, niet altijd even betrouwbaar is. De prijs van een 'mondmaskermachine' schommelt rond 40 à 100.000 euro'.

Alpha is niet alleen met zijn frustraties. Twee weken geleden verklaarde Alsico uit Ronse - wereldautoriteit in productie van gespecialiseerde werkkledij en mondmaskers voor laboranten in cleanrooms van chips- en farmabedrijven - dat het op korte termijn 1 miljoen (100 keer herbruikbare) mondmaskers kon produceren. Maar het botste op de certifiëring. Sindsdien is het daar muisstil. Bedrijven die denken een oplossing te hebben voor het 'mondmaskerprobleem', houden de lippen op elkaar. Ze willen hun kansen om voor een grote bestelling in aanmerking te komen niet verkwanselen.