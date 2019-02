GE vangt 21 miljard dollar voor divisie labomateriaal

Larry Culp, de kersverse CEO van General Electric, doet meteen een verrassende zet. Hij verkoopt een divisie aan Danaher, het bedrijf dat hij tot voor kort leidde.

General Electric , het bedrijf dat voortspruit uit de productie van gloeilampen door Thomas Edison, is een huis met vele kamers. Het conglomeraat is actief in de productie van vliegtuigmotoren, windturbines, treinen, tot medische beeldvorming. Een van de voor de buitenwereld meest onbekende activiteiten is nu verkocht.

GE doet de afdeling 'Life Sciences' van de hand. Dat is geen traditionele biotech, die medicijnen ontwikkelt, maar een toeleverancier aan de biofarmasector. De afdeling maakt gespecialiseerde toestellen voor de ontwikkeling en de productie van medicijnen, vaccins en celtherapie├źn. Bij de productie van de tien grootste biotechmedicijnen worden producten van GE gebruikt, meldt het bedrijf trots op zijn website.

Naast deze dure kapitaalsgoederen is GE Life Sciences ook een leverancier van software en producten die dagdagelijks in labo's worden gebruikt, bijvoorbeeld materiaal om cellen te kweken

Voor de hele divisie ontvangt GE 21,4 miljard dollar (18,8 miljard euro). Een enorm bedrag voor een divisie die vorig jaar 3 miljard dollar omzet genereerde. Het is het kleine broertje binnen de tak GE Healthcare die actief is in medische beeldvorming.

Danaher

De koper is het Amerikaanse technologieconglomeraat Danaher , dat bedrijven die actief zijn in biotechnologie, tandzorg en milieutechnologie overkoepelt. Culp kent het bedrijf goed. Hij was er tot begin oktober CEO, tot hij door GE werd weggeplukt om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Hij moet het puinruimen dat Jeff Immelt, de jarenlange CEO van GE, achterliet. Diens opvolger moest al na amper een jaar opstappen.

De prijs die Danaher betaalt komt neer op 17 keer de brutobedirjfswinst (ebitda) die GE Life Sciences dit jaar zou moeten halen. De overnemer mikt op meer dan 100 miljoen dollar kostenbesparingen per jaar. Om de overname te kunnen financieren zal Danaher voor 3 miljard dollar nieuwe aandelen uitgeven.