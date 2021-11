GSK en Imec bundelen krachten

Het farmabedrijf GSK, dat in ons land 9.000 werknemers heeft, gaat samenwerken met het Leuvense onderzoekscentrum Imec om met behulp van nanotechnologie de ontwikkeling en productie van vaccins te verbeteren en versnellen.

Het partnerschap volgt op een jaar van gezamenlijk exploratief onderzoek over wat chips en nanotechnologie kunnen betekenen in de vaccinwereld. ‘Dat leverde voorlopige maar veelbelovende resultaten op. Nu is beslist een grotere, bredere en diepere samenwerking op te zetten', klinkt het bij GSK.

De partijen streven in eerste instantie naar de automatisering van productieprocessen. Denk daarbij onder meer aan het gebruik van speciale chips en sensoren in bioreactoren om constant en in real time aan kwaliteitscontrole te doen.

Samen kunnen we een grote impact hebben op de ontwikkeling van nieuwe vaccins, waaronder mRNA-vaccins. Jamila Louahed Vicepresident research & development GSK vaccines

Op langere termijn wordt gekeken naar het verbeteren van de vaccinontwikkeling. Jamila Louahed, vicepresident research & development bij GSK vaccines in België: ‘Samen kunnen we een grote impact hebben op de ontwikkeling van nieuwe vaccins, waaronder mRNA-vaccins.’

Liesbet Lagae, wetenschappelijk directeur lifesciences en fellow bij Imec: ‘Door de voordelen van chiptechnologie in te zetten in de biofarma kunnen we innovatie creëren die in de toekomst een sterk gepersonaliseerde zorg mogelijk zal maken, met behandelingen op maat van iedere individuele patiënt.’

Twee wereldleiders samen

De krachtenbundeling brengt twee van de meest innovatieve sectoren in ons land samen. België is voor het Britse farmabedrijf GSK het hoofdkwartier van de vaccindivisie. Die telt wereldwijd 17.000 mensen, van wie er 9.000 in België werken, verspreid over Waver (productie) en Rixensart (onderzoek).

Imec, met basis in Leuven en goed voor 5.000 jobs, is een voortrekker in de wereld van nanotechnologie en heeft al samenwerkingen lopen met wereldspelers als Samsung en Apple. Die laatste hing onlangs nog zijn karretje aan een nieuw onderzoeksprogramma naar duurzame manieren om chips te produceren.