GSK investeert 100 miljoen euro in Rixensart

De Britse farmareus GSK wil een 'labo van de toekomst' bouwen in het Waals-Brabantse Rixensart, ook wel de vaccinstad van België genoemd. De Belgische vaccintopvrouw Jamila Louahed staat vanaf januari aan het hoofd van de site.

De Britse farmareus GSK investeert 100 miljoen euro in zijn site in Rixensart. De site, die gezien wordt als de bakermat van de Belgische vaccinindustrie, herbergt 's werelds grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor vaccins. Veel van de 2 miljoen vaccins die GSK dagelijks op de markt brengt, worden in Waals-Brabant ontwikkeld en geproduceerd door zo'n 2.000 werknemers, vooral wetenschappers.

Het plan is om in de vaccinstad van België een 'labo van de toekomst' te bouwen. Alle klinische laboratoriumactiviteiten worden er samengebracht in een modern gebouw, met gloednieuwe laboratoria en onder meer een geautomatiseerd systeem om de klinische stalen die vanuit de hele wereld toekomen te beheren.

9.000 werknemers Het Britse GSK stelt in ons land 9.000 mensen tewerk.

'Voor België is de investering het bewijs dat we belangrijk blijven', zegt woordvoerster Elisabeth Van Damme. 'Ons land is het hart van de vaccindivisie van GSK en huisvest het internationaal hoofdkwartier. GSK bewijst nu dat die expertise wordt erkend.'

De Belgische Jamila Louahed, nu al vicepresident en verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling van vaccins in België, staat vanaf januari aan het hoofd van de site in Rixensart. De doctor in immunologie en moleculaire biologie werkt sinds 2005 bij GSK. Daarvoor werkte ze als onderzoekster in het Amerikaanse Philadelphia.

Bijzondere fierheid

'Het is met een bijzondere fierheid dat ik het beheer van deze historische site overneem, die al heeft bijgedragen aan het onderzoek en de ontwikkeling van vele vaccins die over de hele wereld worden gebruikt', zegt Louahed. 'Deze grote investering komt op het juiste moment voor de teams in België, die hun expertise zullen inzetten buiten de sector van de vaccins, met name op het gebied van klinische proeven en het beheer van klinische stalen. Het is een sterk teken van het vertrouwen dat de groep in ons stelt.'