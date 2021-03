GSK investeert 330 miljoen euro in vaccinsite in Waver

Het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline investeert in een vriesdroogeenheid voor vaccins in ons land. Het team voor technisch onderzoek en ontwikkeling wordt uitgebreid.

Het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK), dat in ons land meer dan 9.000 werknemers tewerkstelt, kondigt maandag aan tot 330 miljoen euro extra te investeren in zijn site in het Waals-Brabantse Waver, 's werelds grootste plaats voor vaccinproductie.

Met die investering - waarbij geen jobs worden gecreëerd - wordt in Waver een nieuwe vriesdroogeenheid voor vaccins opgericht. Dat moet van de site een expertisecentrum in vriesdrogen maken.

Het voordeel van vriesdrogen is dat je de vaccins langer kan bewaren. Elisabeth Van Damme Woordvoerster GSK België

'Artsen verkiezen kant-en-klare vaccins die je meteen kan toedienen, maar dat is technisch niet altijd mogelijk', zegt Elisabeth Van Damme, de woordvoerster van GSK in België. 'Sommige vaccins worden geleverd als een poeder met een oplossing. De bereider moet die mengen om het vaccin gebruiksklaar te maken en toe te dienen. Ons recentste vaccin in België (Shingrix, tegen zona, red.) wordt zo toegediend. Het voordeel is dat je zulke vaccins langer kan bewaren.'

De investering in de vriesdroogeenheid is positief voor de toekomst van GSK in België, zegt de woordvoerster. 'Dat bevestigt de kwaliteit van onze vaccinexpertise in de groep. We hopen dat we voor GSK meer vriesdroogvaccins zullen produceren in Waals-Brabant. Twee zitten in een vergevorderde klinische fase: een tegen een respiratoir virus en een tegen meningokokken.'

GSK investeert in Waver ook in de uitbreiding van zijn team voor technisch onderzoek en ontwikkeling. 'Dat opereert tussen het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins en de productie. Zijn taak is de processen uit te stippelen zodat we de kleinschalige productie van testvaccins voor klinische proeven kunnen opschalen als ze groen licht krijgen voor de vermarkting.'

Afvullen CureVac-coronavaccins

GSK is in Waver begonnen met het afvullen van de eerste vaccins van het Duitse biotechbedrijf CureVac. Dat heeft een kandidaat-coronavaccin in de laatste fase van klinische ontwikkeling. Het krijgt mogelijk volgende maand groen licht van de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA.

GSK sloot een deal met CureVac voor het afvullen van 100 miljoen dosissen van het Duitse coronavaccin. 'We voeren met CureVac ook een onderzoek naar een mRNA-coronavaccin van de tweede generatie. Dat zou een nog betere bescherming zou bieden tegen coronavarianten, maar het zit nog in een pril stadium.'

Eind vorig jaar kondigde GSK een investering van 100 miljoen euro aan om zijn historische onderzoeks- en ontwikkelingssite in Rixensart te moderniseren. Eerder raakte bekend dat GSK 600 miljoen investeert in zijn sites in Waver en Rixensart.

'Het gaat om een tiental investeringsprojecten', zegt Van Damme. 'Onder meer in verpakking en productie en de modernisering van gebouwen. Deze investering van 330 miljoen euro komt daarbovenop.'

